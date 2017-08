Vagány dokuban támad fel Notorious B.I.G.

Két kedvcsinálót is kapott a Biggie: The Life of Notorious B.I.G. című alkotás, amely a rapper életét fogja feldolgozni.

A nemrégiben a Stephen King azonos című krimiregényét feldolgozó Mr. Mercedes című sorozatot is elindító amerikai A&E tévés hálózat készíti a Biggie: The Life of the Notorious B.I.G. (Biggie: Notorious BIG élete) című dokumentumfilmet, amelyhez most egyszerre két kedvcsináló is érkezett.

Miként az az előzetesből és a lejjebb látható promóvideóból kiderül, az 1997-ben, alig 25 évesen meghalt Notorious B.I.G., avagy Biggie (valódi nevén Christopher George Latore Wallace) életéről és zenei karrierjéről szóló alkotásban az őt ábrázoló archív felvételek mellett olyan rapperek is meg fognak szólalni, mint a két nagyágyú Jay-Z és Diddy (korábban Puff Daddy), továbbá Nas és Lil’ Cease.

Biggie: The Life of Notorious B.I.G. előzetes:

Biggie: The Life of Notorious B.I.G. promóvideó:

A Behind the Music és a Streets of Compton című dokut is jegyző Mark Ford rendezésében készült Biggie: The Life of Notorious B.I.G. szeptember 4-én fog debütálni az A&E amerikai csatornáján.