Coelhót megszégyenítő IKEA-idézetekkel köszöntjük a 70 éves idézetkirályt, Coelhót

Megjelent az őszi IKEA-katalógus, Paulo Coelho pedig 70 éves lett. Véletlen lenne? Aligha!

A lakberendezési tárgyakat gyártó, ám svéd húsgolyóban is utazó áruházlánc 2018-as katalógusában sok minden benne van. Olvasgathatunk arról, hogy a fenntarthatóság az új fekete (lefordíthatatlan poén arra, ha valami nagyon menő, lásd: az okos az új szexi, Orange Is The New Black), tippeket kapunk a lehulló morzsák elleni harchoz, de nyomokban horoszkópot, Oravecz Nórát és ifjabb Knézy Jenőt is tartalmaz a több mint 300 oldalnyi lapozgatnivaló. A legszebbek viszont azok a szentenciák, amik megidézik az idézetnagydoktor, a ma 70 éves Paulo Coelho szellemét. Lássunk is néhány példát:

Odakint mindenki rohan. Itt bent könnyű lassabb tempóra váltani.

Mutat rá a katalógus egyszerre a vágtató mindennapokban való meg-megállás fontosságára, s egyszerre utat mutatva a háztáji enteriőr kialakításának szükségességére.

A meghitt, barátságos hangulattól válik otthonná egy hely.

Ezt Márai Füves könyvéből kerülhetett ide amúgy.

Könnyű a házigazdának, ha a vendégek hozzák az ételt.

A Boros Vali receptjei, praktikái Facebook-oldal egyik kommentelőjétől származtatható idézet.

Akkor a legfinomabb az étel, ha mindenki hozzájárul a családi étkezésekhez.

Bármely Coelho-inspirálta ezo-szakácskönyv fülszövege.

Jól indul a reggel, ha minden kézközelben van.

Tudja is jól minden férfi, természetesen Paulo Coelho is.

Búcsúzóul álljon itt a 2013-as számból vett kedvencem, amiben minden benne van, amiért Paulo Coelhót is szeretjük. Isten éltesse!

Nem csupán az számít, hogy mit vagy hol eszel. Legalább olyan fontos az is, hogy a közös étkezések kellemes élményt jelentsenek. Hogy jól érezd magad, el tudd magad engedni és egymás szemébe tudjatok nézni, hiszen ettől az étel íze sokkal finomabb lesz.