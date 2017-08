Scorsese felügyeli a Joker-eredetfilmet

Az már biztos, hogy nem Jared Leto alakítja majd az ifjú gothami bűnözőt.

Nézni se egyszerű, ahogy Thor, Aquaman vagy Wonder Woman felkészült a szerepére

A Thor: Ragnarök új trailerében Doctor Strange is tiszteletét teszi

A szuperhősök és a filmes univerzumok korát éljük, így nincs abban semmi meglepő, hogy a DC ikonikus főgonosza, Joker is saját eredettörténetet kap. Abban viszont már igen, hogy a prequelt Todd Philips rendezi majd, akit főleg a Másnaposokról és egyéb vígjátékokból ismerünk. Ez azt sejteti, hogy bármilyen sötétre is tervezik, legalább lesz némi humora a történetnek. Még ennél is meglepőbb, hogy a producer Martin Scorsese lesz, aki eddig talán a Krisztus utolsó megkísértésével járt legközelebb a szuperhősfilmek világához.

A Deadline szerint a film nem az Öngyilkos Osztag leágazása lesz, ami Jared Leto rajongóinak minden bizonnyal csalódást okoz. Ettől persze a Suicide Squad folytatásában továbbra is Leto alakítja majd a bohóc bűnözőt, de a Warner Bros és a DC itt nem akar átfedést, így új, fiatalabb színészt castingolnak majd a szerepre. Mindenesetre ha valakinek, akkor Scorsesének van gyakorlata fiatal nagyvárosi pszichopaták eredettörténetében. Meglátjuk, a Taxisofőr és a Dühöngő bika hagyatéka mennyire bukkan majd föl Joker történetében.