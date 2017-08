Trump-maszkos őrülttel paráztat az Amerikai Horror Story új főcíme

Az amerikai elnök mellett Hillary Clintont is megidézi a Cult alcímű 7. évad nyitánya. Videó.

Az Amerikai Horror Story is ráharapott a gonosz bohócos témára

Július óta tudjuk, hogy szeptember visszatér az amerikai FX kábelcsatorna képernyőjére a 2011 óta futó Amerikai Horror Story című borzongató antológiasorozat, amely idén immár a hetedik évadához érkezik.

Az American Horror Story: Cult címen közelgő újabb történetének részleteit még mindig titkolják, így eddig csupán annyi derült ki róla, hogy valamiféle bohócos őrület lesz. Ennek megfelelően bohócokat, illetve egyéb cirkuszi mutatványosokat is láthatunk az új évad most közzétett főcímében, amely ennél azért továbbmegy és egy-egy maszkos alak képében Donald Trumpot és Hillary Clintont is megidézi.

A sorozatot kitaláló és kezdettől fogva író Ryan Murphy és Brad Falchuk legújabb produkciójában ismét viszontláthatunk majd néhány színészt is, aki már az előző szezonok valamelyikében is játszott. Ilyen visszatérő lesz Sarah Paulson, Evan Peters és Cheyenne Jackson is, mellettük pedig a néhai Carrie Fisher lánya: Billie Lourd, továbbá Billy Eichner, Alison Pill, Colton Haynes és Adina Porter lesz látható a Cultban.

Az American Horror Story: Cultot szeptember 5-én fogja elindítani amerikai csatornáján az FX.