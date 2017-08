Már biztos, hogy a 2. évaddal nem ér véget a Stranger Things

A Netflix sikersorozatát készítő Duffer tesók egy interjúban beszéltek a produkció jövőjéről.

Még az elsőnél is zseniálisabb lesz a Stranger Things 2. évada

Még júliusban vált hivatalossá, hogy október végén érkezik a tavalyi év egyik sorozatszenzációjává vált Stranger Things második évada, amely az eddigi infók és kedvcsinálók alapján messze hátborzongatóbb lesz az elsőnél.

Noha a premier még mindig odébb van, a Vulture friss interjút közölt a Netflix sikersorozatát kitaláló és készítő Duffer tesókkal, akik jó hírekkel szolgáltak a Stranger Things jövőjét illetően:

megerősítették, hogy a 3. évad már hivatalosan is zöld tat kapott.És ez még hagyján, mert azt is elhintették, hogy ha minden jól megy, utóbb jöhet majd a negyedik évad is.

Mi eredendően négy évadban gondolkodunk és azzal vége, befejeznénk. Addigra a Hawkins-i srácok már főiskolára fognak készülni.

– árulta el Ross Duffer, akinek szavait aztán ikertesója, Matt egészítette ki az alábbiakkal:

Csak folyamatosan hozzájuk kell majd igazítanunk a sztorit. Noha nem tudom, meg tudjuk-e majd azt indokolni, hogy minden évben valami szörnyűség történik velük.

A testvérek a második évaddal kapcsolatban elmondták, úgy tekintenek rá, mint egy film folytatására, amely ennek megfelelően az elsőnél nagyobb és ütősebb lesz. A Stranger Things folytatásához még a San Diego-i Comic Conon jelent meg a legutolsó és az eddigi leghosszabb előzetes, amelyből ízelítőt kapunk Will Byers (Noah Schnapp) para látomásaiból, szemügyre vehetjük a rettenetes új gonoszt és még a végén a sötét dimenzióban ragadt Elevent (Millie Bobby Brown) is megpillanthatjuk. Ráadásul mindezt Michael Jackson Thrillerére.

A már említett Schnapp és Brown mellett az első évadból szintén visszatérő Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Charlie Heaton és Natalia Dyer, illetve Joe Keery, Sadie Sink és Dacre Montgomery fogja alkotni a második szezon szereplőgárdáját. Természetesen a gyerekszínészek oldalán a felnőtt főszereplőket játszó Winona Ryder és David Harbour is benne lesz a folytatásban.

Miként azt a kedvcsináló is hirdeti, a második évad október 27-én fog elérhetővé válni a Netflixen.