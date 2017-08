Irgalmatlanul kemény és félelmetes lesz A Híd utolsó évada

Legalábbis az első előzetes alapján, amely kifejezetten felkavarónak festi le a skandináv sorozat negyedik szezonját.

Még 2011-ben indult útjára A Híd (Bron/Broen) című misztikus krimi- és thrillersorozat, amely utóbb az évtized egyik legnépszerűbb és legünnepeltebb skandináv szériájává avanzsált. A német – dán – svéd koprodukcióban készülő produkciónak 2015-ben ért véget a legutóbbi, harmadik évada, melyet követően egy darabig bizonytalan volt, hogy lesz-e és ha igen, mikor érkezik a folytatás.

Tavaly aztán A Híd egyik állandó írója: Hans Rosenfeldt bejelentette, hogy elkezdtek dolgozni a negyedik évadon, amely már biztosan az utolsó lesz. Ezt követően megint csak sokáig nem érkezett hír a széria folytatásáról, melynek most váratlanul kijött a rövid, de igencsak hatásos teaser trailere.

Ahogyan az 50 másodperces előzetesből is lejön, durvábbnál durvább gyilkossági ügyek körül fog forogni a befejező szezon, amelyben állítólag az eltűnt Saga Noren (Sofia Helin) nyomozó is vissza fog térni. Ő ugyan még nem, de a harmadik évadban a partnerévé vált Henrik Sabroe nyomozó (Thure Lindhardt) már fel is bukkan a fenti kedvcsinálóban.

A Híd negyedik évada már fixen 2018. január 1-jén fog elstartolni a dán DR1 tévécsatorna műsorán.