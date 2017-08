Colin Firthék bekeményítenek a Kingsman 2 új promóiban

Két pörgős és vicces videó érkezett a kémmozihoz, amely egyre nagyobb eséllyel pályázik az év akciófilmje címre.

Az eddigi előzetesei alapján még a 2014-es Kingsman – A titkos szolgálatnál is királyabbnak ígérkezik az ősszel mozikba kerülő folyatása: a Kingsman: Az aranykör (Kingsman: The Golden Circle, amelyhez most két újabb kedvcsináló érkezett. Ezek a nagyjából egyperces és félperces tévészpotok hol ütős, hol mókás új pillanatokat is lelepleznek az alapfilmet is jegyző Matthew Vaughn rendezésében közelgő sequelből.

A fent látható hosszabb promó után íme a hasonlóan jópofa és zúzós, de némiképp rövidebb tévészpot:

A szédületesnek ígérkező Kingsman 2 arról fog szólni, hogy miután a rejtélyes és megátalkodott Poppy (Julianne Moore) a levegőbe repítteti a Kingsman-központot, Gary “Töki” Unwin (Taron Egerton) és főnöke, Merlin (Mark Strong) az Egyesült Államokba utaznak, hogy megismerkedjenek és szövetkezzenek a Statesman nevű rokonszervezettel, amelyben hozzájuk hasonlóan halálos cowboy ügynökök dolgoznak.

A produkcióban az első részből visszatérő főszereplők mellett az egyaránt Jeff Bridges és Halle Berry mellett Channing Tatum, Pedro Pascal, Vinnie Jones és a ritkán színészkedő Elton John is játszani fog.

A Kingsman: Az aranykör szeptember 22-én fog debütálni az amerikai mozikban.