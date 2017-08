Jiří Menzel és Magda Vášáryová lesznek az idei CineFest díszvendégei

A rendezőlegenda életműdíjat, a színésznő Európa-díjat vehet majd át a miskolci filmfesztiválon.

Jiří Menzel Oscar-díjas cseh rendező és az 1980-as Sörgyári capriccio legendás női főszereplője, Magda Vášáryová a 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díszvendégei.

A 14. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, Magyarország vezető filmes rendezvénye 2017. szeptember 8-tól 17-ig várja a közönséget. A fesztivál nyitófilmje szeptember 8-án 17 órakor a Sörgyári capriccio lesz – a rendező, Jiří Menzel és a főszereplő, Magda Vášáryová jelenlétében. Az Oscar-díjas rendező életműdíjat kap Miskolcon, a legendás színésznő és diplomata Vášáryová pedig a nyitóünnepségen átveszi a Jameson CineFest tavaly alapított Európa-díját.

Menzel az európai filmművészet egyik legjelentősebb alakja. Már első filmje, a Szigorúan ellenőrzött vonatok Oscar-díjat nyert 1968-ban. Az egy évvel az Oscar-díj után készült Pacsirták cérnaszálon húsz évre dobozba került, hogy aztán az 1989-es Berlini Filmfesztiválon, példátlan módon a fesztivál történetében, elnyerje az Arany Medvét.

Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Ezt nevezem eredeti, nagy humornak!

– írta Milan Kundera Menzelnek az Őfelsége pincére voltam című film premierje után. A film 2006-ban több, mint egymillió nézőt vonzott a mozikba a tízmilliós Csehországban és ez volt a rendező hatodik Hrabal-adaptációja.

Menzel filmjeiben kivételesen játszik egymásba a komédia, a tragédia, az érzelmesség, a finom humor és az irónia – ami csak a legnagyobbak sajátja. A Szeszélyes nyár, a Hóvirágünnep, az Oscarra is jelölt Az én kis falum, az Iván Csonkin legendás rendezője számos filmben – köztük több magyarban – játszott is, és színházi tevékenysége is kimagasló.

A Sörgyári capriccio női főszereplője, Magda Vášáryová 19 évesen játszotta el a Markéta Lazarova című cseh film főszerepét. A majdnem három órás filmeposzt azóta a nemzetközi szakkritika és filmtörténetírás a 60-as évek aranykorának legjobb európai filmjei között tartja számon – felújított kópiájának premierje néhány éve igazi szenzáció volt. A színésznő nemcsak filmszerepek tucatjaival vívott ki elismerést. A rendszerváltás után diplomata- és politikusi karrierje egészen a szlovák elnökjelöltségig vitte, közben pedig volt nagykövet és külügyi államtitkár is. A számos nyelven beszélő, igazi európai látókörrel rendelkező művész és politikus Juliette Binoche 2016-os díjazása után nyeri el a Jameson CineFest Európa-díját.

