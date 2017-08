Állítólag zseniális sorozat a The Sinner, csak bírd ki a brutálisan véres első részt

A kedves nézőknek meggyűlt a baja a Jessica Biel főszereplésével készült szériával. Ezzel együtt dicsérik.

A The Sinner című sorozatot a Universal Cable Productions és az Iron Ocean FIlms készítette, és a USA Network csatornán debütált múlt hét szerdán, augusztus 2-án. Aztán pedig kiakadt tweetektől lett hangos a Twitter. A Jessica Biel, Bill Pullmann és Christopher Abbott főszereplésével készült thrillersorozat ugyanis állítólag olyan döbbenetesen erőszakos, véres és gyomorforgató, hogy az még a mai, nem éppen csipkés-rózsaszirmos filmnyelven edződött nézőket is erősen megviselte. Amit ugyanis, ha jól van adagolva, általában kedvel a nép, az ebben a szériában, legalábbis az első részben kissé túlszaladt, és nem egy néző nehezen tudta végignézni az epizódot. Itt a trailer, ami alapján egyáltalán nem tűnik olyan nagyon durvának a sorozat, így nem csoda, hogy a közönséget váratlanul érte a stílus.

A sztori – mely Petra Hammesfahr német író bestsellere alapján készült – persze elég hidegrázós: a főszereplő Cora, akit Biel alakít, azt próbálja kinyomozni, hogy pontosan miért is művel impulzusszerűen brutálisan erőszakos dolgokat látszólag teljesen random idegenekkel, például támad neki késsel egy békés strandolónak, aki nem is éli túl a találkozást. Cora sosem látta az illetőt, legalábbis nem tud róla, és azt sem érti egyáltalán, hogy miért tette, amit tett. Creepy (erre nincs jó magyar szó).

Az első epizód egyébként jó nézettséggel futott, és az értékelések is ígéretesek, az IMDb-n 7,7-es, a Rotten Tomatoeson 92 %-os eredménnyel nyitott – ám a twitteres reakciók szerint a bemutatott erőszak egyeseknek túl soknak bizonyult.

Pedig jó eséllyel a dolog csak fokozódik majd, minthogy az évad nyolcrészes, és szinte biztosan nem lőtték el az összes puskaport már a legelején. Szóval bátrak és vérfüggők kezdjenek neki nyugodtan.