Itt vannak az első izgalmas képek a Viszkis-moziból

Plusz az első poszterféle is megjelent az Ambrus Attiláról szóló magyar akciófilmhez.

Ha a világvégehorror sem visz be magyar filmre, akkor semmi

Már az utómunkálatokat tapossa az Antal Nimród rendezésében készülő A Viszkis, amely ősszel fog mozikba kerülni. A Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attiláról szóló produkciót forgalmazó InterCom jóvoltából egy rakás új kép érkezett, melyek jól érzékeltetik, milyen klasszul fog kinézni az akciófilm.





A nagy sikerű Kontrollt is rendező Antal új alkotásában ismét itthon kamatoztatja a Hollywoodban szerzett tapasztalatait, hogy egy látványos és izgalmas filmben mesélje el a rendszerváltás utáni Magyarország leghírhedtebb bankrablójának történetét. A Szalay Bence főszereplésével forgatott Viszkis-film célja, hogy azt is megmutassa, miként emelt a média bulvárhőssé egy bűnözőt a ’90-es években. Az események mögé tekintve Ambrus Attila személyiségének változása és az elfogása utáni nyomozás részleteinek bemutatására is vállalkozik az alkotás, amely a valódi eseményeket fiktív elemekkel keveri.

Harminc ember lefekszik a földre, ha azt mondom, le a földre Június 11-én kezdődött és szeptember végéig tart a Viszkis rabló életét feldolgozó film forgatása, amelynek rendezői székében a Kontroll óta Magyarországon nem forgató Antal Nimród ül. Ott jártunk az egyik jelenet nagykátai felvételénél, ahol a fiatal Színház és Filmművészetis hallgató, Szalay Bence Ambrus Attilaként épp egy takarékszövetkezetet próbált kirabolni. A film egyébként magyar filmeknél nem megszokott módon 70 napig és 130 helyszínen forog, 50 főbb szereplővel, de olyan színészek is vállaltak cameót, mint a videóban is megszólaló Oszter Sándor, aki ezúttal ellen-Rózsa Sándort alakít. Antal Nimród még vaddisznómájas-evés közben is castingolt a Viszkisre, a főszereplő pedig élvezi, hogy pisztollyal rohangálhat Ambrus Attilaként.

A rendező szándékai szerint A Viszkis a műfaji sokszínűségének köszönhetően a humort és a látványos akciójeleneteket sem nélkülöző, közönségvonzó alkotás lesz, amely november végén kerül a mozikba.