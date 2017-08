Hárommilliárd megtekintésnél a Despacito

A nyár slágere nemcsak ennek a nyárnak a slágere, hanem nagyjából az összesnek. Luis Fonsi és Daddy Yankee a reggaeton műfajt olyan világ körüli útra indították, mint a Pokémonba oltott Tamagocsi mánia.

Hatalmas rekord ez a zeneszámok között.

Amikor Fonsi 2,997 milliárddal átvette a minden idők legtöbbet megnézett videója címet, azt mondta a Time-nak, köszöni a YouTube-nak, hogy ezt elérhette, a megosztóoldalnak óriási szerepe van abban, hogy a zeneipar mennyire megváltozott mára. Egyelőre nem tudja felfogni, mit tett ezzel, de szeretne másokra is hatással lenni, nekik is sikerülhet.

Ezért is mutatunk egy részletet magyarul a számból:

Lassan

Szeretném, hogy lassan érezd a lélegzetem a nyakadon,

Hadd súgjak olyanokat a füledbe,

amikre akkor is emlékszel, ha nem vagy velem

Lassan le akarlak vetkőztetni, csókokkal

A labirintusod falaira írni

és az egész tested kézirattá tenni.

Június közepén még csak azt írtuk, hogy kétmilliárdnál jár a dal, másfél hónap alatt hozott 1 milliárd megtekintést. Wiz Khalifa Paul Walker tiszteletére írt See you again c. száma – ami a Halálos iramban 7. zenéje – is szorosan a Despacito mögött, ő a Szigeten is fellép.

Fonsi pedig hétfőn a Budapest Parkban is fellép, a poszt szerzője is ott lesz.

A dalnak ráadásul van magyar változata is, Jolly és Marcos közösen követték el (de minek?), azt is nézik, mintha kötelező lenne. Sőt, Magyarországon már olyan buli is volt, hogy csak a Despacito ment egész éjjel.