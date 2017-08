Topmodellek helyett menekültszállás: megúszhatja a katasztrófába fulladt luxyfesztivál szervezője

A Bahamákon szervezett Fyre Fesztivált úgy hirdették, mint a résztvevők életét megváltoztató luxusélményt, ám a vendégek rosszabb körülményeket kaptak, mint egy huszadrangú diákbuli, a befektetők meg vagyonokat buktak az ügyleten. A szervező most megúszhatja a dolgot, próbálnak ugyanis vádalkut kötni.

A Fyre-t szupermodellekkel és celebritásokkal promózták, ám Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, fine dining, yachtok és tengerparti bungalók helyett menekülttábori sátrak várták a forintban milliós nagyságrendeket kifizetett vendégeket, de olyan alapvető dolgokhoz sem volt egyszerű hozzájutni, mint a víz vagy az élelem. A fesztivált eredetileg azzal a céllal szervezték, hogy a Fyre Media nevű fellépő-foglaló startup szolgáltatásait promózzák vele, amit 2015-ben alapított Billy McFarland és a rapper Ja Rule, akik a fesztivál szervezőiként most szembe kényszerülnek nézni a törvény szigorával. Vagy mégsem, ugyanis McFarland most igyekszik egy vádalkuval megúszni a csalási vádakat, melyek kapcsán június 30-án tartóztatták le. E szerint McFarland hamis dokumentumokkal tévesztette meg a befektetőket, lényegesen nagyobb bevételekről számolva be, mint amivel rendelkeztek, így az 1,2 millió dollárnyi befektetői pénzt szedve be a partnerektől. A csalás vádja minimum erről az összegről szól, de emellett több tucatnyi egyéb eljárás is indult a Fyre ellen, így például vendégek vádolják a fesztivált azzal, hogy “veszélyes” helyzetbe sodorták őket azzal, hogy alapvető ellátás, így étel, víz és szállás nélkül hagyták őket, de egy százmillió (!) dolláros szövetségi per is a nyakukba szakadhat.

A szervezők már a fesztivál kezdete előtt is küszködtek a buli finanszírozásával, a Bloomberg által megvizsgált adatok szerint hétmillió dolláros kölcsönt vettek fel, amelynek sorsa máig tisztázatlan. McFarland jelenleg szabad: háromszázezer dolláros óvadék mellett szabadlábon védekezhet, és máig nem kommentált hivatalosan a történteket.

via Bloomberg