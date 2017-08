Ez nem egy újabb film a homoszexualitásról, ez annál sokkal több

Luca Guadagnino új filmjét a Call Me by Your Name-t (nagyjából nevezz a neveden) a Sundance-n mutatták be először, majd több filmfesztivált végigjárt, többek között Berlint is. A hétfőn kirakott előzetes alapján egy olyan filmre számíthatunk az olasz rendezőtől, ami

nem egyszerűen egy be nem teljesült férfiszerelmet, vagy örökös vívódást dolgoz fel.

A történet az 1980-as évek Olaszországában, egészen pontosan 1983-ban, Lombardiában játszódik. Egy 17 éves fiúról szól, akinek az életében megjelenik egy amerikai férfi. Armie Hammert leginkább A közösségi háló című filmből ismerheti, az igazi, tökéletes, amerikai férfi mintapéldánya. Kidolgozott izmok, szőke, haj, tökéletes fogsor, a nők kedvence. Itt jön a képbe a nagyon fiatal Elio (Timothée Chalamet), és kettejük között egy bonyolult kapcsolat alakul ki a nyáron.

Az amerikai moziban november 24-én mutatják be a filmet. Az új trailer alapján Olaszországba is egyből bele lehet szeretni, beszippantja az embert ez a két perc.