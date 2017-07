Döbbenetes lesz Woody Harrelson Johnson elnökként

És nemcsak külsőleg, de színészi alakítás tekintetében is. Itt az LBJ című életrajzi film első előzetese.

Kezdenek divatba jönni Hollywoodban a Lyndon B. Johnson elnökségéről szóló filmek, ugyanis egy éven belül már a második készült: az HBO égisze alatt forgatott All the Way után most itt van az LBJ című mozifilm, és annak első előzetese, amelyben Woody Harrelson alakítja az Egyesült Államok 36. elnökét.

Bryan Cranston zseniálisat alakít Johnson elnökként Ezt az All the Way című dráma új előzetese is alátámasztja, amelyben a színész a Kennedy halála után beiktatott Lyndon B. Johnsonként remekel.

Noha az All the Way-ben is remekül maszkírozták el a Johnsont megformáló Bryan Cranston, utóbb az látszólag semmi volt ahhoz képest, ahogyan a kétszeres Oscar-jelölt Harrelsont “átalakították” a szerep kedvéért. A legjobb sminkért járó Oscarra máris esélyesnek tűnő alkotás Johnson politikai karrierjét és elnökségét fogja feldolgozni, onnantól, hogy 1960-ban szenátorként alulmarad a fiatal és karizmatikus John F. Kennedy-vel szemben az elnökjelöltségért folytatott versenyben, az alelnökségén át és azon is túl, hogy 1963-ban Kennedy meggyilkolását követően átveszi elődje helyét az USA első embereként.

A Johnsonként már az előzetesben is brillírozó Harrelson mellett sem akármyilen színészek fognak játszani az életrajzi filmben: Jennifer Jason Leigh (Lady Bird Johnson), Jeffrey Donovan (John F. Kennedy), Michael Stahl-David (Robert F. Kennedy), Richard Jenkins (Russell szenátor) és Bill Pullman (Ralph Yarborough) alakítják a fontosabb mellékszereplőket.

Az Egy becsületbeli ügyért Oscarra jelölt Rob Reiner rendezte JBL ugyan már tavaly elkészült, azonban a mozikba csak idén fog megérkezni: először természetesen az Egyesült Államokban, november 3-án.