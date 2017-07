Borzongatóan feszkós lesz az AXN új thrillersorozata

Előzetest kapott a Stana Katic főszereplésével készülő Elfeledve, amely egy nyomtalanul eltűnő FBI ügynökről fog szólni.

Idén ősszel, a nemzetközi premierrel egy időben mutatja be az AXN a Sony Pictures legújabb, exkluzív saját gyártású sorozatát: az Elfeledve (Absentia) című thrillert, Stana Katic főszereplésével.

A sorozat új előzetese megmutatja, mire számíthatnak a nézők: rejtélyes esetek, családi dráma és egy sötét, felgöngyölítésre váró gyilkossági ügy, miközben senki sem az, aminek látszik. A Bulgáriában forgatott sorozat, amelynek teaser trailere Magyarországon készült, óriási sikerrel mutatkozott be a Monte Carlo-i televíziós fesztiválon. A szériát a Variety is a legjobban várt sorozatok között említi.

A történet középpontjában Emily Byrne (Katic) FBI ügynök áll, aki nyomtalanul eltűnik egy sorozatgyilkos üldözése közben, ezért halottnak nyilvánítják. Hat év elteltével, élve találnak rá egy erdei faházban. Részleges amnéziában szenved és fogalma sincs arról, mi történt vele az eltelt időben. Hazatér, de semmit sem talál régi életéből, szintén FBI ügynök férje újranősült, kisfia meg sem ismeri, és hamarosan újabb gyilkossági ügybe keveredik, miközben nem bízhat senkiben és korábbi kollégái is ellene fordulnak.

A Sony saját gyártású műsora olyan sztárokat sorakoztat fel, mint a Castle-ből ismert Stana Katic, aki a főszereplő bőrébe bújik, valamint a Trónok harcából és a Harry Potterből ismert Ralph Ineson, aki Adam Radford különleges ügynököt, Emily volt partnerét alakítja. Katic férjét Patrick Heusinger játssza, aki a történet szerint egykori és új szerelme között vívódik, miközben a legjobbat szeretné fiának.