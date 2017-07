Túlvilági látomásokkal paráztat az Egyenesen át új trailere

Az előzetes alapján Ellen Page és barátai egy életre megtanulják majd, hogy nem szabad a halállal játszani.

1990-ben mutatták be a Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon és William Baldwin alkotta szereplőgárdával készült Egyeneset át (Flatliners) című horrorba hajló thrillert, amely idén feldolgozást kap. A készítők szerint azonban az új Flatliners nem teljesen remake lesz, ugyanis fel fog tűnni benne Sutherland alakításában az a Nelson nevű karakter is, akit az eredetiben szintén Sutherland alakított.

A produkcióhoz júniusban kijött első előzetes után most megjelent a második trailer, amely ugyan jóval rövidebb, de ijesztgetősebb is az előzőnél. Mindazonáltal a kedvcsinálók alapján nem hoz majd sok újdonságot a 2017-es Egyenesen át, amelyben ismét vakmerő orvostanhallgatók fognak kísérletezni azzal, hogy néhány percre megöletik magukat egymással. Igen ám, csakhogy a halál utáni életből aztán ők is olyan fantomokat fognak visszahozni magukkal, amelyeket jobb lett volna odaát hagyni.

A főszereplőket az Oscarra is jelölt Ellen Page, a legutóbb a Zsivány Egyesben vitézkedő Diego Luna, továbbá Nina Dobrev, James Norton és Kiersey Clemons fogják játszani a horrorba hajló thrillerben.

A 2009-es A tetovált lányt is jegyző svéd Niels Arden Oplev rendezésében készülő Egyenesen át egy nappal az amerikai bemutató előtt: szeptember 28-án fog a magyar mozikba kerülni.