Ha eddig nem féltél a bohócoktól, az AZ új trailere után garantáltan fogsz

Megérkezett a Stephen King regényéből készülő horror új előzetese, amely nem bízza a véletlenre a paráztatást.

Stephen King Krajcáros bohócának tizenegy másodperc is elég, hogy a frászt hozza rád

Ősszel fog a mozikba kerülni Stephen King 1986-ban megjelent Az (It) című regényének új adaptációja, pontosabban annak az első fele, ugyanis a produkció az alapműhöz és az abból 1990-ben készült tévéfilm(ek)hez hűen két részben fogja feldolgozni a bohócos rémtörténetek non plus ultráját.

A horrornak áprilisban jött ki az első és ezidáig egyetlen hosszú előzetese, amely már a megjelenését követő 24 órában olyan brutális nézettségi rekordot döntött, hogy azt várhatóan évekig nem javítja meg egyetlen egy trailer sem. Na jó: akad azért egy kivétel, nevezetesen a mai napon felkerült a világhálóra az Az második teljes előzetese, amely pontosan olyan vérfagyasztó, mint amire számítani lehetett.

A jobbára csak “bohócos horrorként” emlegetett produkciót a Mama című alkotást író-rendező Andrés Muschietti dirigálja, míg a történet emblematikus gonoszát: a bohóc Pennywise (vagy ahogy a regény fordításában szerepel: Krajcáros) karakterét az ifjú Bill Skarsgard fogja megformálja meg a filmben.

A Skarsgard mellett a Stranger Things Mike Wheelerjeként ismertté vált Finn Wolfhard, továbbá az egyébként nem túl ismert Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Javier Botet, Jack Dylan Grazer és Jeremy Ray Taylor alkotta szereplőgárdával készülő horror szeptember 14-én fog a magyar mozikba kerülni.