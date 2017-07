Megvan, mikor jön a Wonder Woman folytatása

Wonder Woman már Deadpoolnál is sikeresebb

Diana lesz a karácsonyi ajándékod. Nem idén, de mindent nem lehet. A Warner ugyanis, miután a Comic Conon bejelentette a Wonder Woman 2 készülésének tényét, most azt is nyilvánosságra hozta, mikor tervezi bemutatni a második részt: a Gal Gadot főszereplésével érkező, várva várt szuperhősmozi előreláthatólag 2019. december 13-án érkezik meg az amerikai mozikba, így jó eséllyel hozzánk sem sokkal később. A filmnek egyelőre se rendezője nincsen, se szereposztása, az egyetlen fix pont Gal Gadot, aki, miután az egész világot magába bolondította, az ovisokkal együtt, addig sem fog unatkozni, hamarosan jön az első Az Igazság Ligája-mozi, majd a második, és bár egyelőre ennyi biztos a filmográfiájában, ez még nagy eséllyel változni fog, a Csodanő diadalmenete után ugyanis az izraeli színésznő igen kelendő lett.

Ami a Wonder Woman 2 premierjét illeti, az egyelőre egész jól időzítettnek tűnik, bár, ha a Disney tartja a hagyományt, a kilencedik Star Wars-film is az évnek ebben az időszakában várható, illetve a Wonder Woman bemutatása után egy héttel már biztosan érkezik a Masters of the Universe és egy Disney mese, amiről egyelőre nem tudni többet. Gal Gadot legközelebb novemberben lesz látható filmvásznon, akkor érkezik ugyanis Az Igazság Ligája, melynek trailere alant megtekinthető.