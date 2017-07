Szívesebben néznéd szinkronnal a Trónok harca új évadát? Vasárnaptól megteheted

Már csak pár nap, és a Hét királyságban élők ismét magyarul szólalnak meg.

Alig több, mint egy hete elstartolt a Trónok harca hetedik évada, melynek első két epizódját eddig idehaza is eredeti nyelven (és persze magyar felirattal) láthatták a rajongók.

Most viszont itt a jó hír a szinkront favorizálóknak: július 30-án, vasárnap 21:55-kor érkezik az évad első epizódjának szinkronos verziója, melyben már a szokásos magyar hangokon szólalnak meg a szereplők.

A hétvégi bemutatót követően – ahogy az eddigi években is -, mindig két héttel a premier után érkezik a magyar verzió, amelyek vasárnaponként lesznek láthatóak az HBO-n illetve az HBO GO oldalán is.

A Trónok harca új epizódjai továbbra is minden hétfőn hajnalban kerülnek majd adásba (feliratosan), illetve az HBO GO-n is elérhetőek lesznek az amerikai premierrel egy időben.

A Trónok harca 7. évadának szereplői és szinkronhangjai:

TRÓNOK HARCA 7. ÉVAD

KARAKTER SZÍNÉSZ MAGYAR HANG HAVAS JON Kit Harington CZETŐ ROLAND DANY (DAENERYS) TARGARIEN Emilia Clarke MOLNÁR ILONA ARYA STARK Maisie Williams PEKÁR ADRIENN SANSA STARK Sophie Turner DÖGEI ÉVA BRAN STARK Isaac Hempstead-Wright DUCSAI ÁBEL THEON GREYJOY Alfie Allen SZŰCS PÉTER PÁL CERSEI LANNISTER Lena Headey BERTALAN ÁGNES JAIME LANNISTER Nikolaj Coster-Waldau STOHL ANDRÁS TYRION LANISTER Peter Dinklage LÁNG BALÁZS VARYS Conleth Hill KEREKES JÓZSEF KISUJJ Aidan Gillen SZÉLES TAMÁS OLENNA TYRELL Diana Rigg ANDRESZ KATI MISSANDEI Nathalie Emmanuel BOGDÁNYI TITANILLA BRIENNE OF TARTH Gwendoline Christie BOGNÁR GYÖNGYVÉR RANDYLL TARLY James Faulkner BOLLA RÓBERT MAESTER WOLKAN Richard Rycroft CSUHA LAJOS JORAH MORMONT Iain Glen EPRES ATTILA BRONN Jerome Flynn FAZEKAS ISTVÁN WALDER FREY David Bradley FODOR TAMÁS MELISANDRE Carice van Houten FÜR ANIKÓ SZÜRKE FÉREG Jacob Anderson HORVÁTH ILLÉS QUIBURN Anton Lesser KAJTÁR RÓBERT PODRICK PAYN Daniel Portman JÁNOSI FERENC EURON GREYJOY Pilou Asbæk KAUTZKY ARMAND BÁNATOS EDD Ben Crompton KOSSUTH GÁBOR SZEGFŰ Hannah Murray LAUDON ANDREA SAMWELL TARLY John Bradley MARKOVICS TAMÁS OBARA SAND Keisha Castle-Hughes LAURINYECZ RÉKA DAVOS Liam Cunningham MIHÁLYI GYŐZŐ ELLARIA SAND Indira Varma NÉMETH BORBÁLA MEERA REED Ellie Kendrick SALLAI NÓRA BERIC DONDARRION Richard Dormer SEDER GÁBOR YARA GREYJOY Gemma Whelan SIPOS ESZTER ANNA DICKON TARLY Tom Hopper SZATORY DÁVID THOROS Paul Kaye SZÉLYES IMRE MELEG PITE Ben Hawkey SZVETLOV BALÁZS NYMERIA SAND Jessica Henwick VADÁSZ BEA VÉREB Rory McCann BÁCSKAI JÁNOS EBROSE Jim Broadbent ÚJRÉTI LÁSZLÓ

A Trónok harca szinkronját az SDI Media Hungary készíti.

Forrás: HBO Magyarország