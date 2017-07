Kapolcs a béke szigete, amibe bele kell szeretni

Valahogy sosem alakult úgy, hogy lemenjek a Művészetek Völgyére. Tudtam, hogy mi ez, és azt is, hogy Balaton-felvidéken, tényleg gyönyörű helyen rendezik, de nem jutottam el. Tavaly mondta a barátom, hogy jöjjünk le egy hétvégére, és akkor értettem meg, hogy miért jár ide már több mint 10 éve. A gimnázium óta egyetlen egy évet sem hagyott ki. A kapolcsi sztorikat kívülről fújom, csak azt nem tudtam, hogy engem is beszippant-e elsőre Cili néni kocsmája.

Aztán kiderült, hogy a Művészetek Völgye ezerszer inkább az én fesztiválom, mint bármelyik másik.

Itt mindenki talál magának programot. Nem lehet úgy bekategorizálni a közönséget, mint mondjuk a Soundon vagy éppen a Volton, nem lehet egy mondattal elintézni, hogy ez a családosok fesztiválja, vagy a népzenészeké. A fesztivál három helyszínen zajlik, Taliándörögdön, Vigántpetenden és Kapolcson, mindegyik más-más hangulatú. Rengeteg a család és az idősebb, de legalább ugyannyi a fiatal, akik valószínűleg kihagyják a délutáni színházat, és maximum este mennek bármilyen koncertre.

Nehéz lenne egy szóval összefoglalni, hogy Kapolcsnak mi a titka, de az tuti, hogy itt mindenki nyugodt. Egész egyszerűen ez egy kedves fesztivál kedves emberekkel, normális árakkal, jó kajákkal, sok programmal. Azt már egy korábbi cikkünkben dicsértük, hogy mennyire ideális egy gasztrohely, de azt is hozzá kell tenni, hogy alkoholból is sokkal több az opció, mint egy átlagos fesztiválon.

Végre egy fesztivál, ahol igazán jókat lehet enni Pénteken elstartolt a Művészetek Völgye, ahol nem csak az alkohol a fontos. A fesztiválszezon vége felé elég siralmas a gasztrokép, bezzeg Kapolcs kilóg a sorból.

Nagyot tévedni nem lehet, hogy most kenyérlángost vagy juhtúrós lepényt eszünk, egy ezresből megvagyunk, és a fröccs-sör fronton is hasonlóan jó a helyzet. Tízezreket bárhol el lehet költeni, még az utolsó utáni falu vegyesboltjában is, de alapvetően a Művészetek Völgyére nem megy rá a gatyánk. A bor decije 200-450 forint között mozog, és elég nagy a választék, sört pedig 500-600 forintért vehetünk. Itt nincsenek egységes árak, se repoharak, viszont nem is nagyon látni, hogy százával dobálnák az emberek a műanyag poharak a földre. A Metapay kártyáért se kell fizetni plusz 500 forintot, hogy kapjunk egy kukászsákot, amit telepakolhatunk szeméttel. Lehet, hogy csak én barátkozok rossz társasággal, de még soha senkit nem láttam, hogy visszakérte volna azt az 500 forintját egy kis közmunkáért cserébe.

Nyilván fölösleges összehasonlítani a Művészetek Völgyét az óriásfesztiválokkal, de azt viszont érdekes megnézni, hogy Kapolcsnak mennyi részlet megy zsigerből, amit akármelyik nagy tesvére átvehetne. A gasztro például ebbe a kategóriába esik, végre nem kevés szart lehet enni méregdrágán. A street foodok street foodja a kenyérlángos. Csodálkozom is, hogy a hetedik kerület éttermei még nem sajátították ki a langallót, és gondolták kicsit újra. Mekkora piaci rés.

Kulturált piálás

A Művészetek Völgyén három helyszínen zajlanak egyszerre a programok. Az egész napot el lehet úgy tölteni, hogy nem egy helyen eszik és iszik az ember. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Sok színházi előadást, beszélgetést, és kiállítást találni, többek között az idén 80 éves Tót Endre Kossuth-díjas fluxus-művészt ismerheti meg bárki. Az őt idéző kapolcsi kiállításon, az 51-es körzetben Tót művészetére reflektáló idézeteket lehet olvasni a semmiről. Na, nem Oravecz Nóra-mélységű gondolatokra kell számítani, hanem olyanokra mint például Rejtő Jenő soraira, hogy

az igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.

Ha valaki tüntetni akar, akkor pedig elviheti a zéró/semmi táblákat, amik szintén Tót Endre 1970-es évekbeli gondolataira utalnak. Hosszú évekig foglalkozott a semmivel. De ha ez túl meta, nézhetünk este falra vetített Frakkot, vagy a megfestett templomot.

Aki még nem indult el Művészetek Völgyére

Ha most jön először, vagy még nem nézte meg a fesztivál részleteit, egy-két közérdekű információt érdemes tudni. Aki nem akar 10 egész napot lent tölteni, az vehet 5 napos bérletet 18 ezer forintért vagy 3 naposat 11 ezer forintért, napit meg 4000-ért. Kapolcson egy-két pult és bódé kivételével nem lehet kártyával fizetni, de a faluban két Otp-s ATM is van, úgyhogy fel lehet készülni az estére.

A bolttal már egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Valószínűleg bennünk van a hiba, hogy megszoktuk, hogy bármikor bárhol tudunk otthon reggelit szerezni, ezért felfoghatatlan, hogy a Kapolcs melletti pulai bolt miért döntött a reggel 6-tól 10-ig és délután 3-tól 5-ig terjedő nyitva tartás mellett. Ha nem Kapolcs kellős közepén alszik az ember, és mondjuk kocsival van értelme boltba menni, esélytelen a parkolás. Fizetős helyet lehet szerezni a központban napi egy ezresért, kicsit távolabb 500 forintért. Péneteken és szombaton is megpróbáltunk emberi időben kiflit venni, sikertelenül. Nagyvázsonyban egy néni majdnem kiröhögött minket, hogy szombat délben vásárolnánk, a pénteki tippünk, a vigántpetendi bolt pedig csak reggel 7-től 10-ig volt nyitva, illetve este 6 és 8 óra között. Maradt egy benzinkút, ahol legalább akciós volt az ásványvíz. Nagybevásárláshoz érdemes egyszer elautózni az alig 20 kilométerre lévő Tapolcáig.

Ami még fontos lehet, hogy errefelé bármilyen kánikula is van napközben, estére kötelező a hosszú nadrág. Nem vészes a hideg, de nem elég a nyári ruha. Cserébe viszont olyan csillagos az ég, hogy még az se tudja megállni, hogy ne bámulja percekig, aki nem hisz a horoszkópban.

A Művészetek Völgye júlis 21-től 30-ig tart, a részletes programot pedig itt találja.