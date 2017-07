Különös szerelmi történet lesz a Hellboy rendezőjének új meséje

Egy néma lány és egy halember románcáról fog szólni a The Shape of Water, melynek itt az első előzetese.

Will Smith zsaruként száll szembe a tündékkel és az orkokkal

A 2015-ös Bíborhegy után idén ismét új filmmel jelentkezik a nagy mesélő Guillermo Del Toro, akinek a The Shape of Water című új alkotása ismét egy fantasztikus történet lesz, a filmestől megszokott borzongató stílusban és káprázatos képi világgal tálalva. Mindezt már az első trailer is igazolja.

A pazar szereplőgárdával készülő alkotás 1963-ban egy titkos amerikai kutatóintézetben fog játszódni, ahol a hidegháborús fegyverkezési verseny egyik új vívmányaként megalkotnak egy lényt (Doug Jones), aki félig ember, félig hal. Ezzel a titokzatos teremtménnyel aztán egyik nap megismerkedik a takarítóként ott dolgozó Elisa (Sally Hawkins), aki némaként a halemberhez hasonlóan elszigetelt, magányos életet él. A rokonlelkek egymásra találnak és rövidesen rendkívüli vonzalom alakul ki közöttük, amelyet persze titokban kell tartaniuk, különösen a kutatóintézet könyörtelen vezetője (Michael Shannon) elől.

A korábban egyaránt Oscarra jelölt Hawkins és Shannon, illetve a színészként főleg bizarr lényeket megformáló Jones mellett az Oscar-díjas Octavia Spencer, továbbá Richard Jenkins és Michael Stuhlbarg játszik a produkcióban, amely december 8-án fog debütálni az amerikai mozikban.