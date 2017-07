Will Smith zsaruként száll szembe a tündékkel és az orkokkal

A Netflix-féle Bright című akciófantasyben, amelynek megérkezett a humoros és látványos első előzetese.

Egészen egészen zseniális koncepciójú filmmel készül ismét nagyot dobbantani a Netflix: a Bright az akciófilm, a krimi és a fantasy és zsarus haverfimek műfajainak sajátos keveréke lesz. Ráadásul nem akármilyen stábot szedtek össze az alkotás tető alá hozásához, ugyanis rendezni az akcióthrillerekhez nagyon értő David Ayer rendezi, míg a főszerepeket Will Smith és Joel Edgerton játsszák.

A most zajló San Diego-i Comic-Conon bemutatott első előzetes alapján egyszerre lesz izgalmas, látványos és ötletes a Bright, amely egy olyan párhuzamos dimenzióban játszódik, ahol a mesékből ismert mágikus teremtmények részei a világnak. Ennek köszönhetően fordulhat elő az is, hogy a Los Angeles-i rendőrség kötelékében egy ember, Scott Ward (Smith) és egy ork, Nick Jakoby (Edgerton) társak lehetnek, még akkor is, ha igazából nem jönnek ki túl jól. A furcsának tűnő páros aztán egyik éjszakai műszakja során megment majd egy tünde lányt (Noomi Rapace), akiről hamar kiderül, hogy olyan nagy hatalmú relikvia van a birtokában, amely rossz kezekbe jutva elpusztíthat mindent és mindenkit.

A már említettek mellett Edgar Ramirez, Lucy Fry, Ike Barinholtz, Jay Hernandez és Kenneth Choi játszik még a produkcióban. Az Ayer és Max Landis ötletéből és közös forgatókönyvéből készülő Bright december 22-én fog elérhetővé válni a Netflixen.