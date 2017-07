Miért kavart hatalmas vihart egy miniszoknyás lány videója?

Hatalmas vihart kavart a hét elején egy teljesen hétköznapi videó. Egy fiatal, combközépig érő szoknyát, és ujjatlan felsőt viselő nő sétál valahol, egy kihalt városban. Csakhogy ez a séta abban a Szaúd-Arábiában zajlott, ahol szigorú törvények szabályozzák a nők öltözködését. Az országban nem csak a helyi nők, de az odalátogató külföldiek számára is kötelező az abaya, egy hosszú, bő ruhafajta viselése.

Bár a Snapchat-re feltöltött videó elhagyatott helyen, egy a fővárostól 200 kilométerre északra álló műemlék erődben készült, a lány nyilvános helyen sétált, vagyis megszegte a törvényt. A videó az összes közösségi hálózaton, világszerte elterjedt, és óriási vitákat gerjesztett. Sokan a nő letartóztatását és megbüntetését követelték a nyílt törvényszegés miatt, mások a nők felszabadítását sürgették az archaikus törvények alól.

Utóbbiak kiemelték, hogy Trump amerikai elnök felesége, Melania, és a lányuk, Ivanka sem abayát viseltek a család szaúdi látogatásakor, és felmentést kapott korábban a viselettörvény alól Angela Merkel német kancellár is.

A rendőrség végül letartóztatta és néhány órán át fogva tartotta a lányt, de aztán szabadon engedték. Hivatalosan nem emeltek ellene vádat, és a nevét sem hozták nyilvánosságra.

A miniszoknyás lány a hazája nőket elnyomó törvényei ellen tiltakozott. Sok szaúdi nő nem csak abayát, de a fejet eltakaró hidzsábot, és az arcot eltakaró nikábot is visel. Túlnyomó többségük, valószínűleg nem önszántából, erre utal legalábbis, hogy külföldön a szaúdi nők is szeretnek nyugati ruhákba bújni.

A gazdag közel-keleti országban gyakori, hogy a reklámokon, az óriásplakátokon a nőket durván elhomályosítják, vagy kipixelezik. Nemrég írtunk egy nyugati katalógusról, amelyik úgy jelent meg Szaúd-Arábiában, hogy strandlabdára cserélték benne a nőket. Egyes társadalmi csoportokban még a nők nevének nyilvános kimondása is tabunak számít.

Tavaly decemberben egy másik fiatal szaúdi nő is a miniszoknyáshoz hasonlóan lépett fel az elnyomás ellen. Ő egy fotót osztott meg magáról, amin abaya helyett hosszú, színes szoknyát, és egy fekete dzsekit viselt. Őt, miután letartóztatták, öt napon át tartották fogva, és többször kihallgatták. Ma sem tudott, hogy a fotójának pontosan milyen jogi következményei lettek.

Az ultrakonzervatív ország berendezkedésének alapja az iszlám tanait szigorúan értelmező wahhabizmus, ami a mélyen a királyság törzsi, és patriarchális hagyományaiban gyökerezik. Szaúd-Arábiában van az iszlám vallás két legszentebb városa, Medina és Mekka, ahová minden évben milliók zarándokolnak el.

Az országot a vallási vezetők támogatásával a királyi család irányítja, a hit és a jog összemosódik, a bírók legalább annyira konzervatívok, és szigorúak, mint az imámok. Bár más muszlim országokban is vannak az iszlámon alapuló törvények sehol máshol nincs akkora szigor, mint Szaúd-Arábiában. A közeli Dubaiban például a külföldi nők lehetnek bikiniben a strandokon, Katar és Kuvait gigantikus plázáiban rövid ruhákban, vagy farmerben sétafikálhatnak, mintha nyugaton lennének.

Szaúd-Arábiában az éttermek és kávézók is szegregáltak: a nők külön bejáraton át léphetnek be, és nem ülhetnek olyan helyekre, ahol nőtlen férfiak is láthatják őket. Ha egy szaúdi nő külföldre utazna, az apja, vagy a férje írásos engedélye kell ahhoz, hogy kiengedjék az országból. Jogosítványt nem szerezhet.

Bár az utóbbi években volt néhány halvány jele az óvatos enyhülésnek, a vallási vezetők mindig hevesen kikelnek az autót vezető, vagy munkát vállaló nők ellen. Az indoklás mindig ugyanaz: így olyan férfiakkal is kapcsolatba kerülhetnek, akik nem a rokonaik. Valójában persze arról van szó, hogy rettegnek a nők függetlenné válásától.

A vallási rendőrség jogait nemrég megnyirbálták: már nem tartóztathatnak le senkit, és nem bocsátkozhatnak autós üldözésekbe, mint korábban, de továbbra is járőröznek az utcákon és a nyilvános helyeken, hogy ellenőrizzék többek között, illendően vannak-e öltözve az emberek. A férfiaknak egyszerűbb dolguk van, ha ki akarnak bújni a szabályok alól: ha térd fölött végződő rövidnadrágot húznak, többnyire elég arra hivatkozniuk, hogy sportolni készülnek.

A múlt hónapban Salman király nyilvánosan is trónörökösként mutatta be fiát, Mohammed bin Salman koronaherceget. A 31 éves férfi az ország modernizálásáról szóló tervet mutatott be. A múlt hónapban jelentették be azt is, hogy a vádemelés joga kikerül a belügyminiszter fennhatósága alól, azt ezentúl a királyi bíróság, vagyis tulajdonképpen a király gyakorolja.

Egy hete Szaúd-Arábiában bejelentették, hogy az ország történetének során először, a kislányok is sportolhatnak az állami iskolákban és részt vehetnek a tornaórákon is. Ha a trónörökös terve megvalósul, a jövőben koncerteket is szerveznek majd az országban, ami jelenleg szigorúan tilos.

