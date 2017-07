A Kingsman 2 új trailere akkorát üt, hogy a fal adja a másikat

Szédületes új előzetest kapott a kémmozi, amelyben egymást fogják érni az észbontóbbnál észbontóbb akciójelenetek.

Szinkronnal is szenzációs a Kingsman 2 előzetese

2014-ben az év egyik meglepetésfilmjévé vált és nagyot dobbantott a mozikban a Matthew Vaughn rendezésében készült Kingsman – A titkos szolgálat, amelynek folytatása idén ősszel fog megérkezni a mozikba. A hazánkban majd a Kingsman: Az aranykör címen futó Kingsman: The Golden Circle-nek most megérkezett a (korhatáros) második előzetese, melynek sikerült még a parádés elsőt is felülmúlnia.

A szédületesnek ígérkező Kingsman 2 nagyjából arról fog szólni, hogy miután felrobbantják a Kingsman-központot, Gary “Töki” Unwin (Taron Egerton) és főnöke, Merlin (Mark Strong) egy az Egyesült Államokba utaznak, ahol felfedezik, hogy létezik egy csaknem ugyanolyan titkos szervezet, mint az övéké, amelynek egy “Tequila ügynök” fedőnevű pökhendi alak (Channing Tatum) a leghalálosabb alkalmazottja.

A produkcióban az első részből visszatérő főszereplők mellett az egyaránt Oscar-díjas Julianne Moore, Jeff Bridges és Halle Berry mellett a nagyszerű, de a ritkán színészkedő Elton John is játszani fog.

A Kingsman: Az aranykör szeptember 22-én fog debütálni az amerikai mozikban.