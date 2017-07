Ben Affleck újabb filmből lépett ki

Most éppen a Netflix eddig is problémás thrilleréből, a Triple Frontierből szállt ki családi okokra hivatkozva, írja a Variety. Az elmúlt hónapokban nem ez az első eset, hogy a színész visszamondott egy munkát, vagy éppen őt rakták ki a pozíciójából. Korábban a DC készülő Batman filmjének rendezői székéből állt fel, majd az új rendező, Matt Reeves (legutóbbi filmjét, a Majmok bolygója – Forradalmat júliusban mutatták be) kihajította Affleck forgatókönyvét is, mondván,

hogy egy teljesen új Batman-történettel készülnek, és mindenki nagyon izgatott a projekt miatt.

Affleck így csak a szuperhősfilm főszereplője marad, ebből a státuszból már nehezen lehetne lecserélni.

A Batman mellett a Netflix thrillerére készült, ami a színész megjelenése előtt is több problémával küzdött. Korábban a Paramountnál voltak a jogok, és miután sehogy sem sikerült lefaragni a költségeket, egy időre leálltak az előkészületekkel. Ezután olyan nevek dobták vissza a lehetőséget a szűk beosztásukra hivatkozva, mint Tom Hardy vagy Channing Tatum. Így került a thriller J.C. Chandor rendezővel a Netflixhez, aki az Oscar-díjas Mahershala Ali mellett Ben Affleckkel az élen tervezte megvalósítani a filmet. Egyelőre új név nem merült fel, a bemutatót 2019-re tervezik.

(Borítókép: Frederick M. Brown/Getty Images)