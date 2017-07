Például a Batman is jobb lenne női főszereplővel

A Dr. Who-ban annyi doktorcsere után most bevállalták: a történelemben először női lett az új doki . Nem látom be, miért kellene megállni itt, elmerengtem, mely ikonikus film/sorozat működne izgalmasan női főszereplővel.

MacGyver

Nagyon néznénk egy olyan sorozatot, amelyben a főhősnő titkosügynökként mindenféle meleg helyzetekbe keveredik, amelyekből aztán csak különleges leleményességének köszönhetően tud kikecmeregni – természetesen úgy, hogy gyárt egy mini bombát az egyszer egy négyzetméteres zárkában, ahol semmi nincsen, csak két csavar és egy hajgumi.

Batwoman

Oké, van Supergirl meg főleg Wonder Woman, de lépjünk tovább: képzeljük el, hogy a denevérember testi valójában nőként henteli halomra Gotham ellenségeit. Fergeteges mozi lehetne egy Nolan-féle tépelődő, dark karakterrel, csak éppen nőalakban, adna némi mélységet annak, amit a hollywoodi filmek a női lélekről tudni vélnek.

007

Ez, ezt nagyon nézném! Pedig zsigerből kiveti a szervezetem a Bond-filmeket, de ha egyszeriben lenne mondjuk egy Jane Bond, arra még be is ülnék. A 007-es macsó, Messiás-komplexusos koncepciója már úgyis kissé poros, cseréljük a szmokingot testhezálló estélyire, a másodhegedűs Bond-lányok helyett pedig legyenek Bond-srácok, kedvesek és támogatók, kalandozzon most egy nő, azt úgysem nagyon látjuk.

Kapj el, ha tudsz!

A csalófilmek minden formában óriásiak tudnak lenni, a Kapj el, a tudsz fogócskájánál meg nem nagyon gyártottak jobbat a zsáneren belül. Ugyan Leo fergetegeset alakít a filmben, nagyon néznénk ugyanezt egy ártatlan tekintetű leány főhőssel, aki úgy vezet mindenkit az orránál fogva, hogy még az átvert köszöni meg.

Lányok a klubból

Már a Fiúk a klubból is történelmi jelentőségű volt, minthogy egészen szókimondóan és a realitástól csak épphogy elrugaszkodva beszélt a meleg férfiak romantikus és egyéb ügyeiről. Mint arról már nem egy film. Annál kevesebb készült viszont a leszbikus nőkről, az a kevés film, ami van, többnyire elesett, boldogtalan nőkről szól, akik véletlen sem tudnak szerelmi boldogságra lelni. Így aztán nagyon hiányozna egy hasonló sorozat, csak meleg férfiak helyett leszbukis nőkről,

Dr. House

Hibátlan volt az önpusztító, kellemetlen, ám zseniális diagnoszta koncepciója, és nagyon nagy szükség is lenne rá, hogy legyenek olyan sorozatok, ahol a női léleknek nem csak a dekorációs jellegét domborítjuk ki. Fergeteges lenne egy flegma, lefegyverzően okos női House, akitől kicsit félne, de kicsit szerelmes is volna bele mindenki.

Drágán add az életed!

Oké, John McClane-nél tökösebb macsó nem nagyon van a filmtörténetben, de képzeljünk el egy hozzá hasonlóan tökös, izzadt, piszkos fehér atlétában az ellenséget eltakarító nőt, amint halál lazán egyenesbe teszi a világ sorsát és szerelme biztonságát. Menő lenne vagy menő lenne?

Sherlock

Egyébként is nagyon kellene már egy fergeteges elméjű női detektívalak, mert Miss Marple kétségkívül izgalmas ugyan, de kissé kopottas, nagyanyós, és a mentális gyakorlatozás mellől a fizikai akció kissé hiányzik, nemde? Így például egy Sherlock Holmes-szerű tévedhetetlen, vagány női nyomozós filmet nagyon néznénk.

Good Will Hunting

Ez a film annál is inkább remekül működne egy női főhőssel, mert a férfi verzió elkallódós vonalát erősíteni lehetne mindazokkal a jelenségekkel, amelyek miatt csak a csajok szoktak elkallódni – mondjuk egy zseniképességű matematikus nem lesz prof, vagy mert férfiak uralják a szakmát, vagy mert családot is akar és a kettőt egyszerre nem hagyja a rendszer, és így tovább. Igen rétegzett mozi lehetne belőle, amit már nagyon meg is érdemelne a világ.

A Gyűrűk Ura

Imádjuk Tolkien klasszikusát, ezt nem is kell hangsúlyoznom, de lássuk be, eléggé tradicionális szerepeket hagyományozott a női karakterekre, akad ugyan pár kivétel, Eowyn például, de a főszereplők között egyetlen nő sincsen. Pedig a két főhobbit, Frodó és Samu alakjában egyáltalán nem a férfias értékek hangsúlyozódnak ki, sokkal inkább a hűség, a kitartás és a kötelességtudat univerzális értékei, amelyek épp annyira uniszex értékek, hogy azt két női hobbit is meg tudná mutatni.