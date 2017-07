Jövő héten indul a Szemes Fesztivál, a Balaton családias programsorozata

Idén is remek fellépőkkel és változatos programokkal várják az érdeklődőket Balatonszemesen.

Aki idén is szeretne eltölteni a nyárból néhány izgalmas napot, tele jó programokkal, aki kedveli a finom ételeket, jó italokat, szíves vendéglátást, aki szívesen hallgat közismert művészeket egy jó kávé vagy finom bor mellett, aki szereti a mosolyt, a derűt, a jó zenéket, annak ott a helye a XXIII. Szemes Fesztiválon.

Miért a Szemes Fesztivál?

Mert egy Balaton parti kicsi település, mely kinyitja kapuit és otthont ad az alkotóknak, zenészeknek 5 napon át, lüktető kulturális központtá válik a település, élettel telnek meg nem használt területek – ahol előtérbe helyezik az alkotó tevékenységet, kreativitást, mindezt remek hangulatban, izgalmas zenei programokkal.

A fesztivál idén is örömmel fogad be fiatal, kezdő zenekarokat, lehetőséget kínálva a minél szélesebb körű bemutatkozásra: velünk lesz a skeemers, Platon Karataev, a The Matter, Szabó Benedek és a Galaxisok, Barkóczi Noémi, Uknow duo, Jennylund duo, Felső Tízezer, illetve a Budaörsi Diákszínpad tehetséges fiataljai. Kiemelten támogatják az élőzenei produkciókat, ezért csak és kizárólag a fesztiválon élőzene lesz hallható a különböző helyszíneken.

A “Nagy színpad” az Állomás téren található Zenepavilon, mely különleges bájával már eddig is több hatalmas bulinak adott otthont. Reméljük ez idén is megismétlődik: itt ad koncertet az Ivan & the Parazol, a Magashegyi Underground, a Middlemist Red.

A szervezők műfajok változatos kínálatával szeretnének örömet okozni az itt, és a környéken élő lakosoknak, felnőtteknek és gyerekeknek, színházat, zenét kedvelőknek egyaránt. Céljuk, hogy az ország különböző pontjairól ide vonzzuk az érdeklődőket, tartalmas és igényes kikapcsolódást kínálva számukra.

A XXIII. Szemes Fesztivál programja 2017. július 19. szerda (-1. nap)

Latinovits Zoltán Művelődési Ház

20.30 Szerelem bolondulásig – zenés, irodalmi kalandozás egy felvonásban Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva emlékére (Endrődi Ágnes, Harcsik Róbert, Wagner-Puskás Péter)

2017. július 20. csütörtök (0.nap)

Zenepavilon

19.30 skeemers

20.40 Szabó Benedek és a Galaxisok

ART – park (sport pálya melletti park)

22.00 Platon Karataev

23.00 The Matter

2017. július 21. péntek (1.nap)

ART – park

12.00-14.00 Fókatelep – bakelit lemezes szieszta

19.00 SVUNG – szélsebes rögtönzés (IttésMost Társulat)

20.00 Uknow duo

21.00 Doors emlékzenekar

Zenepavilon

19.00 Dynamite Dudes – rockabilly show

20.00 A fesztivál hivatalos megnyitása – Takács József polgármester

20.10 Potpourri (Páder Petra & Böröndi Bence)

20.30 DLRM

22.00 Ivan&the Parazol

2017. július 22. szombat (2. nap)

Zenepavilon

19.00 illfon gt (Illés, Fonográf, LGT, Generál zenék)

20.15 Jennylund duo

21.00 Magashegyi Underground

ART – park

10.00 Mono Manó zenekar – gyerekkoncert családoknak

12.00-14.00 Fókatelep – bakelit lemezes szieszta

18.30 Budaörsi Diákszínpad előadása

20.00 Barkóczi Noémi

Rózsapark

22.00 Blackwater Bullfrog – utcabál

2017. július 23. vasárnap (3. nap)

ART-park

09.30-11.00 Alkotó műhely kicsiknek és nagyobbaknak

11.00 Muzsikáló Manó matiné – Endrődi Ági

12.00-14.00 Fókatelep – bakelit lemezes szieszta

Zenepavilon

19.30 Felső Tízezer

20.30 Middlemist Red

Forrás: Szemes Fesztivál