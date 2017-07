Gondok az új Batman-mozival: kukázták Ben Affleck forgatókönyvét

A rendezést Afflecktől átvállaló Matt Reeves jelentette be, hogy új sztorit kap a produkció.

Miközben a Wonder Woman sikert sikerre halmoz, a DC szuperhőseit pedig a Bosszúállók mintájára egy csapattá gyúró Az igazság ligája pedig lassacskán elkészül, a háttérben már kezdik előkészíteni a következő Batman-mozit, amely a Warner Bros. univerzumépítésének egyik fontos darabja lesz.

A produkcióval kapcsolatban februárban érkezett utoljára hír, mikor is eldőlt, hogy a rendezést lepasszoló Ben Affleck utódjaként az a Matt Reeves fogja dirigálni a filmet, akinek új alkotása: A majmok bolygója: Háború éppen most kerül világszerte a mozikba. A direktor leigazolása óta úgy tűnt, minden sínen van a Batman-film körül, csakhogy ez mostantól már biztos nem igaz, hiszen kiderült, hogy új forgatókönyvre van szükség. Ezt maga Reeves jelentette be az MTV Happy Sad Confused című podcastjében:

Új sztorit írunk. Teljesen elölről kezdjük. Nagyon izgatott vagyok a projekttel kapcsolatban. Úgy gondolom, igazán király lesz.

– mondta a filmes, aki azonban azt nem árulta el, mi volt a baj az eredeti szkripttel, amelyet a Sötét Lovagot is alakító Affleck dolgozott ki Geoff Johns (A zöld íjász, Flash – A Villám) közreműködésével.

Magyarán ahhoz képest, hogy kezdetben Affleck nemcsak a főszerepet vállalta, de írta és rendezte is volna a produkciót, mostanra oda jutott a dolog, hogy már csak színészként számítanak rá a forgatáson. Hogy mi vezetett idáig, az rejtély, ugyanakkor nem kizárt, igazából nem is volt semmi gond Affleck forgatókönyvével és pusztán csak arról van szó, hogy a filmjeit rendszeresen író/társíró Reeves másképp képzeli el a denevérember-mozit, melynek új sztoriját mostantól ő és Chris Terrio kotyvasztja.

A fentiek mellett a produkcióról továbbra is annyit tudni, hogy a címe egyszerűen The Batman lesz és a szereplőgárdáját Batfleck oldalán Alfred szerepében Jeremy Irons, illetve a Gordon felügyelőként majd Az igazság ligájában bemutatkozó J.K. Simmons fogja alkotni. Első körben úgy volt, hogy a film gonosza Deathstroke lesz, akit Joe Manganiello alakított volna, azonban az új szkripttel lehet, hogy ez is módosul.

A Warner Bros. tervei szerint a The Batman valamikor 2018-ban fog a mozikba kerülni. Forrás: The Wrap