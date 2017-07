Hollywood szerint a Keresztapa a világ legjobb filmje

Ez derül ki abból a 100-as listából, amely az amerikai filmgyártás legsikerültebb produkcióit rangsorolja.

Mozis portáloknál mindenkoron roppant népszerű dolog filmes listákat készíteni, azonban a Hollywood Reporter munkatársai pár éve gondoltak egyet és összerakták a toplisták no plus ultráját, amely nem a saját véleményüket, hanem az álomgyár krémjéét tükrözi.

A mértékadó lista összeállításához nem kevesebb, mint 2120 neves szakmabelit kérdeztek meg, köztük olyan nagy neveket, mint pl. a Walt Disney elnöke, Alan Horn, Az éhezők viadala rendezője Gary Ross, Frank Marshall producer, a Warner Bros. elnöke Sue Kroll és a Totál szívás kreátora, Vince Gilligan.

A filmesek egyéni listáinak eredményeiből aztán megszületett a hollywoodi abszolút TOP 100, amely

az 1972-es A keresztapát hozta ki az amerikai filmgyártás bajnokaként.Természetesen a Marlon Brando címszereplésével készült klasszikus mellett/mögött sem akármilyen alkotások szerepelnek a legjobb száz között, melynek íme az első negyede, azaz a TOP 25:

A TOP 25 a hollywoodi elit 100 kedvenc filmjéből:

25. A muzsika hangja (The Sound of Music – Robert Wise, 1965)

24. A cápa (Jaws – Steven Spielberg, 1975)

23. Arábiai Lawrence (Lawrence of Arabia – David Lean, 1962)

22. A bárányok hallgatnak (Silence of the Lambs – Jonathan Demme, 1991)

21. Kínai negyed (Chinatown – Roman Polanski, 1974)

20. Az élet csodaszép (It’s a Wonderful Life – Frank Capra, 1946)

19. Nagymenők (Goodfellas – Martin Scorsese, 1990)

18. Annie Hall (Woody Allen, 1977)

17. Apokalipszis most (Apocalypse Now – Francis Ford Coppola, 1979)

16. Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird – Robert Mulligan, 1962)

15. Elfújta a szél (Gone With the Wind – Victor Fleming, 1939)

14. Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)

13. Az elveszett frigyláda fosztogatói (Raiders of the Lost Ark – Steven Spielberg, 1981)

12. Vissza a jövőbe (Back to the Future – Robert Zemeckis, 1985)

11. Csillagok háborúja (Star Wars – George Lucas, 1977)

10. Schindler listája (Schindler’s List – Steven Spielberg, 1993)

9. 2001: Űrodüsszeia (2001: A Space Odyssey – Stanley Kubrick, 1968)

8. E.T. A földönkívüli (E.T. the Extra-Terrestrial – Steven Spielberg, 1982)

7. A keresztapa II (The Godfather II – Francis Ford Coppola, 1974)

6. Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

5. Ponyvaregény (Pulp Fiction – Quentin Tarantino, 1994)

4. A remény rabjai (The Shawshank Redemption – Frank Darabont, 1994)

3. Aranypolgár (Citizen Kane – Orson Welles, 1941)

2. Óz, a csodák csodája (The Wizard of Oz – Victor Fleming, 1939)

1. A keresztapa (The Godfather – Francis Ford Coppola, 1972)

Miként az ilyen listák esetében mindig, úgy ezúttal is lehet vitatkozni a nagyobbnál filmek helyezésein, pláne, ha a fentiekhez hozzáolvassuk a többi 75-öt is. A teljes listát ide kattintva lehet megtekinteni.