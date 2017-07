Újra itt van Chucky, és amit művel, az iszonyat durva

Visszatért a gyilkos baba, aki a Chucky kultusza című horrorban fog ismét embereket mészárolni.

Még januárban derült ki, hogy négy évvel a Chucky átka című horror után idén visszatér a kis Chucky, a vörös hajú babatestben élő szörnyeteg, akinek immár sorban hetedik filmje a Cult of Chucky (Chucky kultusza) címet fogja viselni. A franchise eddigi összes epizódját író, és a filmek közül kettőt direktorként is jegyző Don Mancini forgatókönyve alapján és ismét az rendezésében készülő új installációhoz most kijött a produkció első teljes előzetese, amely véres ízelítőt ad a játékbaba újabb rémtetteiből.

Az 1988-as Gyerekjáték című alapfilm után huszonkilenc évvel érkező hetedik installáció, azaz a Chucky kultusza sztorija még az előzetes dacára is eléggé kusza, de az már biztos, hogy ebben a részben is ugyanaz a Brad Dourif fogja megszólaltatni a babát, aki az elmúlt harminc év mind a hat filmjében tette. Mi több: az új felvonásban visszatér majd a Chucky átka című ötödik filmben megismert Nica nevű kerekesszékes csajszi is, akit ismételten a nagy Brad Dourif lánya, Fiona Dourif fog alakítani.

A DVD-re és Blu-rayre készülő Chucky kultusza a tengerentúlon október 3-án fog a boltokba kerülni.