Filmhosszúságúak lesznek a Trónok harca utolsó részei

Legalábbis a sikersorozat hangmérnöke szerint, aki egy rajongói találkozón hintett el új infót a nyolcadik évaddal kapcsolatban.

A Trónok harcában annyian haltak meg, hogy még számolni is nehéz

A rajongóknak még nagyjából két hetet kell várniuk a Trónok harca (Game of Thrones) hetedik évadára, amely a legutolsó trailer alapján minden korábbinál mozgalmasabbnak és látványosabbnak ígérkezik.

Hőségriadó idején is kiráz a hideg az új Trónok harca-trailertől Már nincs egy hónap sem, és itt az új Trónok harca-évad, az új trailer alapján lesz minden, mint a búcsúba'.

Az új szezon részeiről már néhány hete megtudhattuk, hogy mennyire hosszúak lesznek, mire most immár az utolsó évad epizódjainak játékidejéről is érkezett infó, méghozzá nem is akármilyen.

A hétvégén a Tennessee állambeli Nashville városában rendezték meg a Con of Thrones elnevezésű rajongói találkozót, amelyen a jelenlévő alkotók közül a sorozat hangmérnöke, Paula Fairfield egy panelbeszélgetés során úgy fogalmazott

a nyolcadik évad epizódjai akár 80 percnél is hosszabbak lehetnek

azaz elérhetik az egész estés filmek játékidejét is. Miként arra Fairfield rámutatott,

a Trónok harca eddigi leghosszabb epizódja a hetedik évad fináléja lesz, amely egyúttal új mintát is jelent majd a hátralévő részekre nézve.

Természetesen a nyolcadik évad még nagyon a jövő zenéje, így egyelőre nem érdemes mérget venni Fairfield szavaira. Mindazonáltal a szakember azt hivatalosan is megerősítette, hogy az új rekorderként közelgő hetedik szezonzáró végül 82 perces lesz, azaz 13 perccel fogja megjavítani az eddigi leghosszabb rész: a The Winds of Winter (A tél szelei) című legutóbbi évadfinálé csúcsát.

A korábbiaktól, de a legrövidebbnek beígért nyolcadiktól is eltérően hét epizódból álló hetedik évad az amerikai premierrel egy időben: július 17-én fog startolni a magyar HBO-n és az HBO GO-n.