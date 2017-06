Pónik, hősök, Ryan Gosling: izmos az év második felének filmkínálata

Az év első fele sem volt gyenge filmes szempontból, megjött az új Alien, lezárult Farkas kálváriája, megjött az első női szuperhősfilm és Johnny Depp újra johnnydeppkedett egy kicsit a Karib-tenger kalózai 5-ben. Na de mi jöhet még? Mutatjuk, mi várható az év hátralévő részére.

Július

Pókember: Hazatérés

Várható bemutató: július 6.

Erősen indul a július: miután tavaly feltűnt az Amerika Kapitány harmadik részében, annyi hánykolódás után most, úgy tűnik, Pókember végre tényleg hazatér a Marvelhez. A főszerepet ezúttal Tom Holland alakítja, és a képregényekből jól ismert Keselyű (Michael Keaton) és Sokkoló (Bokeem Woodbine) fogja megnehezíteni a tinédzseréveket, de azért nagyon nem kell beparázni, Vasember (Robert Downey Jr.) vélhetőleg nem csak óvó tekintetével fogja vigyázni az ifjú hálószövőt.

A majmok bolygója: Háború

Várható bemutató: július 13.

A sorozat eddigi részei magabiztosan megállták a helyüket az éves blockbuster-dömpingben. A sorozat nem csak egyedisége miatt (tehát, hogy elmeséli a 60-as évekbeli filmsorozat előzményeit), hanem tartalmi tekintetben is az egyik legokosabb blockbuster-sorozat a piacon. Az új részben, ha lehet hinni a trailernek, bekövetkezik a mindent eldöntő háború, amikor a majmok végleg átvehetik az uralmat a Föld bolygó felett, persze ehhez a Woody Harrelson által játszott katonának is lesz egy-két szava. Ismerve a történet kimenetelét, nem sok jóra számíthat.

Valerian és az ezer bolygó városa

Várható bemutató: július 20.

Luc Besson rendezéséről annyit már most biztosan megállapíthatunk, hogy látványra nem lesz panasz. A történet alapját a Valerian és Laureline című 1967-es képregény szolgáltatja, ami az egyik legjobban fogyó francia-belga képregény volt akkoriban. A filmet már csak azért is előzi meg óriási várakozás, mert Besson Az ötödik elem óta nem rendezett sci-fit, sokan emiatt a Valerianra egyfajta nagy visszatérésként tekintenek, a trailert elnézve ez egyáltalán nem csoda.

Augusztus

A setét torony

Várható bemutató: augusztus 3.

Talán az év egyik legnagyobb mozis híre volt, hogy Stephen King Köd című történetének sorozatos folytatása mellett a mester egyik legnagyobb műve is feldolgozást kapott: A setét torony. A főszerepet Idris Elba alakítja, és az is biztos, hogy nem állnak meg egy filmnél, hiszen a regényfolyam is sokkötetes. A horrorba, fantasyba és nem utolsó sorban misztikumba hajló film garantáltan az év egyik legjobban várt darabja, mutatjuk is az előzetest, hogy miért:

Pappa Pia

Várható bemutató: augusztus 3.

“Az év bulifilmjéről” egyelőre azt lehet tudni, hogy Csupó Gábor rendezi és cselekménye szerint Papi (Nagy Feró) a világ legkedvesebb nyugdíjas linkje, aki mindenkinek tartozik és csak a jókedvét ajánlhatja törlesztés helyett. Már laknia sincs hol, egy lepukkant Duna-parti csónakházban húzza meg magát. Ám szomszédja, egy menő szuperdiszkó tulajdonosa, Wizy (Stohl András) most ezt is elvenné tőle, hogy valami csilivili buliplázát építtessen a parton. Az öreg nem esik kétségbe, de fogalma sincs, mit csináljon, úgyhogy a bonyolultabb megoldást választja: segítséget kér az unokájától, Tomitól (Szabó Kimmel Tamás). A srác legalább olyan link, mint a nagyapja és habozás nélkül hívja a haverjait. A pesti vagányok, bohémek és egyéb figurák tarkabarka csapata szembeszáll Wizy zsoldosaival meg bombázó, de jéghideg alvezérével, és megkísérli a lehetetlent: a csónakházból átmenetileg romkocsmát varázsolnak, hogy összegyűjtsék a túléléshez szükséges összeget.

Annabelle 2 – A teremtés

Várható bemutató: augusztus 11.

Nem olyan régi hír, hogy a Démonok között sorozat második részében feltűnt “görbe ember” saját filmet kap, Annabelle, a megszállt gyerekjáték pedig folytatást. A Démonok között-univerzum így már négy filmmel büszkélkedhet, holott az anyasorozat harmadik részéről még semmit nem lehet tudni. A jó hír viszont az, hogy eddig nagyon úgy tűnik kifizetődő hosszútávban gondolkodnia az alkotóknak, ugyanis ahogy a Démonok között második része, úgy az Annabelle első része is remek volt.

Szeptember

Az

Várható bemutató: szeptember 7.

Az Az a harmadik olyan Stephen King-adaptáció, amit az idén mutatnak be. Bár a bohócos horrornak volt már egy verziója tévére 1990-ben, de akkor két részben mutatták be. A mozifilm hosszát egyelőre nem lehet ugyan tudni, de R-es besorolást kapott, amit jellemzően csak TÉNYLEG 18 éven felülieknek ajánlanak.

A Lego Ninjago film

Várható bemutató: szeptember 21.

A Lego már nem először bizonyította be, hogy nagyon ért a filmkészítéshez, erről tanúskodik a Lego-film és a Lego Batman filmek leírhatatlan sikere, így valószínűsíthető, hogy a Lego Ninjago (bár témaválasztása még a legósokon belül is egy kisebb szubkultúrát céloz meg) is arra a sikerre van ítélve, mint elődjei.

Kingsman: Az aranykör

Várható bemutató: szeptember 28.

A Kingsman anno az év egyik meglepetésfilmje volt. Az idei rész előtt pedig olyan félperces teaser érkezett, ami olyan elképesztően pörgős, kompromisszummentes és lehengerlő volt, hogy csak pislogtunk. A James Bond-filmek görbetükrének nevezhető képregény-adaptáció második részét Matthew Vaughn fogja rendezni, ami sokat elmond arról, hogy mire is számítsunk.

Október

Szárnyas fejvadász 2049

Várható bemutató: október 5.

A Szárnyas fejvadász kultikussága miatt felvetődhet a kérdés, van-e értelme feszegetni egy lezárt, kerek történetet még akkor is, ha történetesen az új részt rendező Dennis Villeneuve az a rendező, aki ledirigálta az Érkezést és a Sicariót, amelyek közül egyiket sem lehet azzal vádolni, hogy üres látványfilm lenne. Visszatér újra Harrison Ford, de a főszerepet ezúttal Ryan Gosling viszi majd, és felbukkan a furcsa szemű Jared Leto is.

Én kicsi pónim – A film

Várható bemutató: október 5.

A galaxis őrzőiből ismert Zoe Saldana és Emily Blunt is felbukkan szinkronhangként 2017 legjobban várt pónilovas filmjében. A történetről még nagyon keveset lehet tudni, vélhetően a pónikkal történik majd valami kellemetlen, hogy aztán a problémát nagy nehezen megoldják a szeretet, az összetartás és a barátság segítségével. Ja, ami a lényeg: a rejtélyesen öltözködő énekesnő, Sia is fel fog benne tűnni, legalábbis egy dal erejéig egészen biztosan.

November

Thor: Ragnarök

Várható bemutató: november 2.

Bár a Thor-filmek közül egyik sem volt éppen a Marvel filmes univerzumának legjobbja, a harmadik rész, amiben Hulk is felbukkan sokkal ígéretesebbnek tűnik, mint az első kettő együttvéve. Azt már tudjuk, a címből mindenképp sejthető, hogy a viking mitológia világvégéjét hozzák össze a Planet Hulk című képregény sztorijával, ahol Hulk egy bolygón ragadva gladiátorkodik. A filmet a Hétköznapi vámpírok rendezője, Taika Waititi dirigálja, így bízhatunk benne, hogy nem csak a Marvelre jellemző humorban, hanem öniróniában is bővelkedni fog a film

Az Igazság Ligája

Várható dátum: november 17.

Az Igazság Ligája első trailere alapos felzúdulást váltott ki világszerte, még a DC rajongók sem voltak különösebben elájulva tőle, és nem azért, mert rossz, hanem mert semmi olyan nincs benne, amire ne lehetett volna számítani. Hiába, hogy Gal Gadot Wonder Womanje az év meglepetésfilmje volt mozis és DC szinten is, a Liga-filmet Zack Snyder rendezte, aki eddig sem tett túl jót a korábbi DC-filmeknek. Egy sajnálatos családi tragédia, lánya öngyilkossága miatt ráadásul Snyder már nem tudott jelen lenni a film utómunkálatainál, ami sajnos nem vet túl jó fényt az így is kétes sikerű produkcióra.



December

Star Wars 8 – Az utolsó Jedik

Várható bemutató: december 14.

Mi már a trailer-elemzésénél is azon voltunk meglepődve, hogy struktúráját tekintve a a hetedik és a nyolcadik rész előzetese takkra ugyanolyan. Ha viszont abból indulunk ki, hogy már a hetedik rész trailere is alaposan félreérthető volt, számíthatunk rá, hogy ez most sem lesz máshogy. Persze azért bizonyos dolgok már alapvetések, például az, hogy Rey kiképzésen vesz részt Luke szigetén, az Első Rend és az Ellenállás többször is keményen egymásnak feszül, vagy hogy Finn, úgy néz ki, kómában van. Akkora várakozás ugyan már nem előzi meg a filmet, mint a hetediket vagy a Zsivány Egyest, ezzel együtt nagyon kíváncsian várjuk, hogy kiderül-e Rey Skywalker vagy Solo-lány? Vagy lehet, hogy egyik sem?

Jumanji

Várható bemutató: december 20.

A Rossz tanár, az Új csaj és a Szexvideó mérsékelten jó rendezője nagy fába vágta a fejszéjét, folytatást készít a klasszikus paratársasjátékos filmhez, ezúttal viszont Dwayne The Rock Johnsonnal és A galaxis őrzőiben Nebulát alakító Karen Gillannel. Jack Black, aki ugyancsak szerepel a filmben, így nyilatkozott a készülő folytatásról:

Azt a dzsungelt fedezzük fel a filmben, ahol Alan Parrish (Robin Williams) élt évekig. A játékot próbáljuk legyőzni egy élet-halál küzdelemben. De miközben ott vagyunk, jeleket találunk, amiket Parrish hagyott ott, illetve egy házat, amit ő épített magának. Olyan, mintha bennünket segítene anélkül, hogy valójában ott lenne.