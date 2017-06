Pókembert teljesen kihagyják a Venom-filmből

A Marvel elnöke pontot tett a találgatások végére.

Hamarosan nálunk is bemutatják a Marvel új Pókember-filmjét, de azért persze közben a Sony Pictures is sütögeti a maga pecsenyéjét: már jópár hónapja tudjuk, hogy önálló filmet kerekítenek Venom, a Pókember-képregények egyik emblematikus gonosza köré, májusban pedig az is kiderült, hogy Tom Hardy fogja játszani a figurát. Ez természetesen csak még tovább fokozta a várakozásokat.

Innentől kezdve már csak az volt kérdés, hogy akkor vajon maga Pókember is felbukkan-e majd a vásznon. Kevin Feige, a Marvel Studios elnöke lezárta a találgatásokat, és egyértelműen kijelentette, hogy Pókember-mentes lesz a Sony Venom-filmje. Aztán persze rögtön udvariasan dicsérni kezdte a rivális stúdió munkáját:

Szerintem a srácok nagyszerű filmet fognak összehozni. Bár nem tudok sokat róla, de azt igen, hogy elég jól indulnak a dolgok Tom Hardyval a fedélzeten

– mondta a Varietynek. Azért Pókember-hiánytól nem kell félni a következő években, erről gondoskodnak majd a futószalagon érkező Marvel-filmek

