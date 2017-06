Charlize Theron és Javier Bardem Afrikában zúgnak egymásba

Megérkezett Sean Penn új filmjének előzetese. Hatalmas bukás van a láthatáron.

A The Last Face-t már tavaly bemutatták Cannes-ban, azóta viszont nem sokat lehetett hallani róla. Ez meglehetősen gyanús húzás egy olyan filmnél, ami ennyire ki van bélelve sztárokkal: Penn tíz éve rendezett utoljára filmet, Theron és Bardem mellett pedig Jean Reno is játszik benne. A lapításnak persze köze lehetett ahhoz is, hogy a kritikusok ízekre szedték a filmet a cannes-i premier után. A Rotten Tomatoeson mindössze 8 százalékon áll, ami pontosan a fele a minden cikkben szétalázott új Transformers eredményének. Valljuk be, az efféle ajánlások tényleg nem mutatnának olyan jól a plakáton:

Kábítóan fontoskodó és dermesztően üres keveréke a románcnak és a sértő szenvedéspornónak.

Nem véletlen, hogy a most közzétett előzetesben sem idéztek egyetlen kritikából sem. Már a trailer két percéből is átsüt a kínos erőlködés, hogy nagy morális kérdéseket csiholjon ki a történetből, miközben a dél-szudáni borzalmakat díszletté degradálja a fehér orvosok love storyjához. Nyilván sem Bardem, sem Theron nem ezért fogja megkapni következő Oscar-díját.