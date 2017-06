Magyarul is nagyon penge a Fekete Párduc első előzetese

Júniusban került fel a világhálóra a Creed: Apollo fiával nagyot dobbantó Ryan Coogler rendezésében készülő Fekete Párduc (Black Panther) első előzetese, amelyről kiderült, hogy utóbb feltehetően még a Marvel várakozásait is felülmúlóan teljesített. Az első 24 órában az elmúlt évek több szuperprodukciójának teaser trailerét is felülmúlta nézettségben a kedvcsináló, amelyet mostantól szinkronosan is végignézhetünk.

A Chadwick Boseman által megformált T’Challával, azaz Fekete Párduccal egyébként már volt szerencsénk megismerkedni az Amerika Kapitány: Polgárháborúban, melynek akciójeleneteiben A Tél Katonájával (Sebastian Stan) és magával a Kapitánnyal (Chris Evans) is viaskodott. Persze aztán kibékültek, hovatovább lefektették a későbbi együttműködésük alapjait, így aztán Boseman karakterét a saját filmje után a jövő májusban érkező Avengers: Infinity War című Bosszúállók 3-ban is viszontláthatjuk majd.

Az előzetes alapján egyelőre zavaros cselekményű, de a Marvel-filmekre jellemző látványos akciókban bővelkedő Fekete Párducban az egyaránt Oscar-díjas Lupita Nyong’o és Forest Whitaker, továbbá Michael B. Jordan, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett és a Bosszúállók: Ultron korában megismert Ulysses Klaue szerepében visszatérő Andy Serkis fogja játszani a mellékszerepeket.

A Fekete Párduc február 18-án fog az amerikai mozikba kerülni, a hazai premierdátum még nem ismert.