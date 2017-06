Új címmel közeleg a 8. Fűrész-mozi

És már azt is tudni, kik fognak játszani a horrorsorozat idén érkező installációjában.

Tavaly júliusban vált hivatalossá, hogy hét évvel (a nem mellesleg) az utolsó részként bemutatott Fűrész 3D (Saw 3D: The Final Chapter) után készül a horrorszéria újabb, immár nyolcadik felvonása, amely az Egyesült Államokban idén októberben fog mozikba kerülni.

Az elmúlt hónapokban aztán nem érkezett hír a Saw: Legacy munkacímet viselő produkcióról, mígnem a minap a franchise korábbi részeit is gyártó és forgalmazó Lionsgate bejelentette, hogy

címet cseréltek és mostantól a Jigsaw keresztség alatt készül a horror.

Az új címet az alábbi logóval leplezték le:

A rajongók számára nyilván nem nagy titok, hogy az új cím egyébként a horrorszéria nagy játékmesterére: John “Fűrész” Kramer karakterére utal, akit Tobin Bell alakított az eddigi részekben. Természetesen őt is viszontláthatjuk majd a nyolcadik Fűrész-horrorban, amely kapcsán további újdonság, hogy az elmúlt hónapok nagy hallgatása közben le is forgatták a filmet, így immár a szereplőgárdája is publikus.

Ismerős arcokat is felfedezhetünk majd az új installáció áldozatait szereplőit játszó színészek között van pl. Laura Vandervoort (Smallville, A falka), Matt Passmore (McLeod lányai, Hűtlen vágyak) és Callum Keith Rennie (Csillagközi romboló, Kaliforgia) is, no meg persze számos ismeretlen fiatal színész.

A Jigsaw-t a Daybreakers – A vámpírok kora és az Időhurok című filmeket jegyző Spierig tesók: Michael és Peter rendezik. Elvileg már elkészültek vele, úgyhogy lassan számíthatunk is az első előzetesre a horrorhoz, amely október 27-én fog debütálni az amerikai mozikban. Hazai premierdátuma még nincsen.