Fluor: Nem momentumos molinók előtt fogunk fellépni

A Momentum követi a Fidesz tusványosi receptjét, és a nyári forróságban összehozza a politikát és a szórakozást. A párt saját popfesztivált gründol magának július végére. A zenei felhozatal elég erősre sikerült, ám a fellépők szerint mindez nem jelent semmiféle kiállást a párt mellett.

Nappal közélet, éjszaka buli – nagyjából ez lesz a koreográfiája a Nyitás Fesztiválnak, amelyet először rendeznek meg július 20. és 23. között. Eredetileg Szolnokon rendezték volna a fesztivált, de a Tiszaliget Turisztikai Központot kezelő Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány az utolsó pillanatban közölte, a párt nem tarthatja meg a rendezvényt, mert nem utalta az előleget. A párt hiába próbálta utólag elutalni a pénzt, kísérletezett új szerződés megkötésével, a vita rendezésével, még tárgyalásig sem jutott: az új helyszín a Fejér megyei Bodajk.

Mindenesetre a fesztiválterv logikusnak tűnik. Egy új, fiatalokat megcélzó párt fesztivált tart, ahol mind több fiatalt köthet magához. Az viszont talán meglepő lehet, hogy a Momentumnak egyből sikerült megnyernie jópárat a legfelkapottabb magyar fesztiválzenekarok közül.

A lineupban olyanok szerepelnek, mint például a Wellhello, az Ivan & The Parazol, a Fran Palermo, a Soerii & Poolek vagy az Anima Sound System. Többüknél érdeklődtünk, mennyire volt számukra egyértelmű a döntés, figyelembe véve, hogy nem egy átlagos nyári fesztiválról, hanem egy politikai párt rendezvényéről van szó. Az általunk megkérdezett zenészek egybehangzó véleménye, hogy

a fellépés semmiféle politikai állásfoglalást nem jelent részükről

ennek megfelelően nem is szívességként, vagy támogatás gyanánt, hanem rendes, piaci áron vállalták a koncerteket.

Ebből fizeti a Momentum a gázsikat Megkerestük az ügyben a Momentumot is, ami azt írta: céljuk a fesztivállal “megmutatni, hogy megfér egymás mellett a zene és a közélet, és hogy politikával, közügyekkel foglalkozni nem ciki.” Minden évben meg akarják rendezni a fesztivált, ahol azok gyűlhetnek össze, akik szerint “szükség van politikai generációváltásra”. Azt írták, nem volt konkrét mintájuk, tavaly viszont már szerveztek egy 200 fős fesztivált, ezt gondolták tovább most zenekarokkal. Megkérdeztük azt is, hogy a fent említettek szerint piaci alapon vállalták a zenekarok a fellépést, honnan volt erre tehát pénze az új pártnak. Azt válaszolták, a fesztivál nem lesz ingyenes, a belépők árából fizetik a gázsikat is. Ahogy fogalmaztak, “ezt a fesztivált a résztvevők finanszírozzák, nem oligarchák.” Az adományok is ömlenek hozzájuk, két hét alatt több mint egymillió forintot küldtek a támogatóik. A tagdíjak is bevételt jelentenek, valamint a párttagok plusz felajánlásai is. “Szükség esetén “önerőt” biztosít a szervezet a rendezvényhez, de a terv az, hogy a rendezvény bevételei fedezzék a kiadásokat” – zárták levelüket.

Ahány tag, annyi vélemény

Legtöbbjük számára mégis dilemmát jelentett, hogy vállalják-e a felkérést. Az Ivan & The Parazol például azért hezitált, mert a zenészek tudatosan kerülik a politikai rendezvényeket, mivel “ahány tag, annyiféle vélemény”. Ezúttal azért tettek kivételt, mert azt látták, hogy a délelőtti panelbeszélgetésektől teljesen független és politikamentesek az esti programok. Ez szerintük már az eseményleírásból is egyértelműen kiderül:

Nappal kerekasztal-beszélgetések várnak szakértőkkel; beszélgetések, ahol mindenki elmondhatja a véleményét; kulturális programok és chillezés, ahol rápihenhetünk arra, ami napközben történt, és rápöröghetünk arra, ami éjszaka vár. Az éjszaka a koncerteké – a hazai mainstreamtől az indie-ig, hogy senki se maradjon jó zene nélkül. Politikai meggyőződéstől és zenei műfajtól függetlenül alakítottuk a lineupot, hogy biztosak lehessünk abban: esténként a szórakozásé és szórakoztatásé marad a főszerep.

– áll a Facebook-eseményben.

Amúgy ahogy minden mással, a Momentum politikájával kapcsolatban is megoszlanak a vélemények a bandán belül. “Sok minden van a törekvéseik között, amivel egyet tudunk érteni, de ez a felkérés elsősorban egy fesztiválfellépésre vonatkozott egy olyan városban, ahol nem igazán van klubkoncertekre alkalmas hely, ezért vállaltuk el” – válaszolták kérdésünkre.

Egyik héten Fidesz, másikon MSZP

Akárcsak őket, a Wellhellót is a politikamentesség ígérete győzte meg. “Mikor megkerestek minket a Momentumtól, nyilván mi is megkérdeztük, hogy ez akkor jelent-e bármiféle állásfoglalást vagy elköteleződést. De ahogy a leírásban is szerepel, egyáltalán nem ilyen alapon válogatták össze a bandákat” – mondta Fluor Tomi, akit megnyugtatott, amikor látta, hogy az este a bulizásról, nem pedig a kampányolásról szól majd. “Nem úgy fog ez kinézni, hogy óriási momentumos molinók előtt zenélünk, miközben valaki arra biztatja az embereket, hogy rájuk szavazzanak”

Fluor nem hiszi, hogy bármiféle állami támogatástól vagy a közmédiában való szerepléstől elesne a zenekar, amiért fellép a Momentum fesztiválján. Ha ez lenne a helyzet, nagyon elszomorodna, mert ennél azért mindegyik oldalt eggyel értelmesebbnek tartja. Amúgy sem érti a hisztériát. Neki inkább az a furcsa, hogy mostanában ilyen érzékeny téma lett, melyik zenekar hol lép föl.

Régen én voltam az, aki egyik héten egy MSZP-s, másik héten egy fideszes rendezvényen léptem fel. Négy-öt éve ez nem számított politikai kiállásnak az emberek szemében.

A döntést fontolgatva persze neki is eszébe jutott a Quimby tavalyi tusnádfürdői koncertje körüli felháborodás, de már az akkori kirohanásokkal sem értett egyet:

“Ezt az egész kiélezett helyzetet nem tartom elegánsnak, semelyik oldalról”

Nem a Momentum mellett állnak ki

“Zenei pályafutásunk három évtizede alatt sosem léptünk fel pártrendezvényeken. Viszont nagyon sok olyan kulturális eseményen vettünk részt, amelyek köthetők egy-egy politikai diskurzusokhoz” – mondta Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője. Példaként hozta fel, hogy Tusnádfürdőn is négyszer játszottak már, annak ellenére, hogy a közvélekedés nem épp a politikai paletta jobb oldalára sorolja az Anima Sound Systemet.

“Amikor kultúráról és fesztiválról van szó, akkor mindez nem számít”

Momentum ide vagy oda, a Nyitás Fesztivált semmivel sem érzi politikusabb rendezvénynek, mint Tusnádot, a Szigetet, a VOLT-ot vagy épp az EFOTT-ot, hiszen ezeken is előfordulnak politikai, kulturális viták. A politikát szerinte amúgy sem lehet távol tartani a fesztiváloktól, mindig is igyekezett rátenni a kezét azokra a független rendezvényekre, ahova fiatalok járnak szórakozni. A lényeg épp viszont az lenne, hogy megforduljon a felállás: induljon be a valódi párbeszéd, és az átlag fesztivállátogató is érezze úgy, hogy tényleg beleszólhat a feje fölött zajló a diskurzusba.

Ez tehát nem a Momentum, hanem a nyitás melletti kiállás. Hogy ne a szellemi bezárkózás és gettósodás legyen az egyetlen irány a magyar közéletben. A különböző oldalaknak szóba kell állniuk egymással, mert az az állapot tarthatatlan, amibe a magyar közbeszéd és kultúra most beleragadt

Aktuálpolitizálni és egy-egy párt mellett kiállni továbbra sem szeretnének. Ezért továbbra sem lépnének fel kampányrendezvényen, a tavaszi választások finisében, vagy egy Kossuth téri pártgyűlésen sem.

A Momentum legnagyobb előnyének amúgy azt tartja, hogy fiatalemberekből áll, és még nem volt ideje lejáratni magát. “A tapasztalat ugyan azt mutatja, hogy a politikában nehéz tisztának maradni, de akkor már inkább annak a formációnak szavazunk bizalmat, amelyik még nem vesztette el a szüzességét” – mondta.