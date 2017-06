Depeche Mode: a pesti koncert bejelentése után itt az új klip

Ráadásul abból is egyszerre két változat, ugyanis a Going Backwards című számhoz egy interaktív videó is készült.

Két napja érkezett a hír, hogy a május 22-i koncert után újra fellép a Depeche Mode Budapesten, mégpedig 2018. február 2-án, a Papp László Budapest Sportarénában. A mostani turné nyitódalához új videót forgattak Dave Gahanék, amely 360 fokos, interaktív változatban is lepörgethető. A Going Backwards című szám klipje egyszerű és nagyszerű: a zenekar eljátssza a dalt, ám a 360 fokos megoldásnak köszönhetően mi dönthetjük el, hogy mikor melyiküket akarjuk látni “munka” közben. Emitt pedig a Going Backwards normál klipje, amely az interaktív verzióhoz hasonlóan penge lett: A Going Backwards az első szám a csapat idén megjelent Spirit című új albumáról. A lemez az eladási listák első helyén nyitott Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Belgiumban, Svájcban, Ausztriában, Portugáliában és Dániában, de további 15 országban debütált a Top 10-ben – így például az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Magyarországon is. Visszatér Budapestre a Depeche Mode A májusi után jövőre ismét koncertet adnak a fővárosban Dave Gahanék. A Going Backwards nótával nyitja a Depeche Mode a jelenleg is futó Európa-turnéját, amely máris rekordközelben jár, hiszen több mint 1.5 millió jegy talált eddig gazdára. A Global Spirit Tour az európai kör után augusztustól Észak-Amerikában folytatódik, majd ősszel újra európai dátumok jönnek, 2018. márciusában pedig a latin-amerikai rajongók üdvözölhetik a Depeche Mode-ot. Forrás: Sony Music 24 hu vissza a címlapra

