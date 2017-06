Nem, Gal Gadot nem volt alulfizetve a Wonder Womanért

Batman, Superman álljatok félre, Wonder Woman menti meg a DC-t

A Wonder Woman menetel szépen előre, hozva a dollármilliókat, a főszereplő Gal Gadot pedig a közönség elsöprő szeretete mellett a családi idillben is fürdőzik, miután a Wonder Woman sajtóturnéja és Az Igazság Ligája forgatása után végre három hónapos kislányával és férjével tölthet némi időt – és füle botját sem mozdítja az internet hisztijére, ami a napokban kitört, köszönhetően annak a hírnek, miszerint Gadot nevetségesen kevés pénzt kapott Csodanő megformálásáért. Amely hír nem igaz.

Több médium is beszámolt a hírről, miszerint Henry Cavill az Acélemberért nagyságrendekkel nagyobb gázsit kapott, mint Gadot a Wonder Womanért: előbbi tizennégy millió dollárt markolt fel Superman szerepéért, míg Gadot mindössze háromszázezer dollárt Dianáért. Ami valóban elég durva különbség, és a hollywoodi női-férfi kereseti különbségek bicskanyitogató példája lenne – ha igaz lenne.

A genderalapú fizetési különbségek, amint a nőket érintő üvegplafon-jelenségek egyéb példái is, kétségkívül léteznek Hollywoodban ugyanúgy, mint mindenütt, a szerződések alattomosak és a legritkább esetben kerülnek nyilvánosságra a piszkos részletek. Ritkaságszámba ment például, amikor Jennifer Lawrence nyilvánosságra hozta, hogy ő és Amy Adams lényegesen kevesebbet kaptak az Amerikai botrányban vállalt szerepeikért, mint férfi kollégáik, és Robin Wright felszólalása is rendhagyónak számított, amikor is jelezte, hogy ugyan adjanak már neki ugyanannyit a Kártyavár-beli szerepéért, mint Kevin Spacey-nek. Mindkét eset komoly felzúdulást okozott, pedig szinte biztosnak tekinthető, hogy ha az A-lista tetején ez a helyzet, akkor a szakma további rétegeiben sincs ez másként.

Ugyanakkor a mostani Gadot-Cavill fiaskó nem más, mint hatásvadász számzsonglőrködés, ráadásul megkérdőjelezhető forrásokból szerzett információkkal. A sztorit alighanem a nemzetközi Elle indította útjára, akik egy régi Forbes-infóra alapozva hozták be Cavill tizennégy milliós gázsiját – a Forbes ráadásul egy online forrásra hivatkozott a szám közlésekor -, és ezt hasonlították össze azokkal az adatokkal, amelyeket a Variety közölt egy cikkében, melyet Gadot 2014-es leszerződéséről írtak a franchise-hoz.

Gadot valóban háromszázezer dollárban egyezett meg annak idején – ám ez az összeg iparági sztenderdnek számít az olyan színészek körében, akik először szerepelnek egy franchise filmjében. Chris Evans például ugyanennyit kapott annak idején az első Amerika Kapitányért, Chris Hemsworth pedig ennek az összegnek mindösszesen a felét az első Thor-filmért. Továbbá ez a szerződött összeg csak az alap, a szerződés alapján, ha a film sikeres, box office-bónuszokat és sikerdíjat is kapnak a színészek. Ennyit tehát a háromszázezres összegről. Cavill tizennégy milliós gázsija pedig egyszerűen bullshit, az a típusú számzsonglőrködés eredményeképpen jöhetett ki ez az összeg, amint az összes televíziós csatorna képes úgy forgatni a nézettségi szmokat, hogy azt állíthassa, ő nyerte az adott napot. Igen, Cavill esélyesen eljutott a tízmillió dolláros nagyságrendig – ha összeadjuk az összes pénzt, amit három DC-filmmel keresett, gázsistól, jutalékostól, bónusszal, mindennel együtt. Három filért együtt. Nem a legelső filmjéért egyedül. Magyarán az egész történet arról szól hogy Gadot első szuperhősszereplésének szerződéses alapdíját hasonlították össze Cavill teljes franchise-szereplésének teljes díjazásával.

Valójában pedig a két színész a legelső franchise-szerepéért nagyjából ugyanakkora gázsira szerződtek, sőt, ha az összes említett bónuszt hozzászámoljuk, akkor esélyes, hogy Gadot összességében jobban jött ki az ügyletből – állítja a Mashable szakmai forrásokra hivatkozva. Újabb indok, hogy senki ne kezdje el kéretlenül védelmébe venni Gadotot, hogy film sikere kapcsán a friss anyuka szakmai árfolyama igencsak az egekben szárnyal jelenleg: ügynökei épp a Wonder Woman-sequel szerződéséről tárgyalnak, és akkor a további szerepekről még szó sem esett, pedig a penne jó vastagon fog majd ezúttal, tekintve, hogy a relatív ismeretlenségből Gal Gadot olyan sebességgel tette szupersztárrá saját magát a Csodanőbe nyújtottakkal, hogy azért még egy igazi szuperhős is csettintene. Mint a Mashable kiemeli, ilyen helyzetben úgy írni Gadotról, mint aki az iparág gyenge és elesett áldozata, nem csupán valótlan, de felelőtlen is, elveszi ugyanis azt az eredményt, amit pedig ez a színésznő kétséget kizáróan elért.

