Hőségriadó idején is kiráz a hideg az új Trónok harca-trailertől

A Trónok harcában annyian haltak meg, hogy még számolni is nehéz

Kevesebb, mint egy hónap múlva, július 17-én az HBO fellövi az égre a jégkék jelet: indul a hetedik Trónok harca-évad. Jó sokat vártunk rá, a szokásos tavaszi évadkezdés helyett nyár közepi premier, ráadásul epizódból sem lesz sok – cserébe viszont azok legalább jó hosszúak lesznek. És, amint a most érkezett trailerből kitűnik, tartalmasak is. Naná, hisz a Hét Királyság története lassacskán a végéhez közeledik, azaz az események most már nem nagyon bírnak el holtidőket, itt bizony tornyosul és összefonódik már minden, továbbá borul néhány komoly űrtartalmú bili. Kitartás az utolsó pár hétre, a trailerhez pedig tessék összeszedni a figyelmet, mert annyi minden történik benne, hogy alig győzzük kapkodni a fejünket.