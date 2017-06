Ősszel startol az új Star Trek-sorozat

A sokadik halasztás után végre kitűzték a Star Trek: Discovery premierdátumát.

Még 2015-ben jelentette be a CBS tévés hálózat, hogy vadonatúj Star Trek-sorozatot indítanak, amely a Star Trek, a Sötétségben – Star Trek és a Star Trek: Mindenen túl című filmeket executive producerként, illetve az első kettőt forgatókönyvíróként is jegyző Alex Kurtzmant tette meg az új széria fő kreátorának.

A produkció beindulására aztán sokáig várni kellett, sőt: korábban többször el is halasztotta a Star Trek: Discovery című széria premierjét a CBS, amely aztán most, egy hónappal az első előzetes közzétételét követően a lent látható Twitter-poszttal jelentette be, hogy mikor fog útjára indulni a Discovery.

A szeptember 24-es premierdátum mellett immár azt is tudni lehet, hogy

a Discovery első évada tizenöt részes lesz és két részletben kerül majd tévéképernyőre: az első nyolc epizódot november 5-ig, míg a maradék hetet a téli szünetet követően januártól fogják bemutatni.

A Star Trek: Discovery időben az első Enterprise kalandjai előtt fog játszódni és a sorozat cselekménye a Föderáció és a Klingonok megismerkedését, illetve és első konfliktusát fogja elmesélni.

A főszereplőket jól láthatóan a The Walking Dead Sashajaként ismertté vált Sonequa Martin-Green, továbbá Michelle Yeoh, Doug Jones, Anthony Rapp, Chris Obi és James Frain fogják játszani.