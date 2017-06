Kínában kivágtak egy kulcsjelenetet az Alien: Covenantből

A Michael Fassbender által megformált androidok egyik közös pillanatát távolították el a cenzorok.

Az Alien-rajongók népes táborának hála óriási várakozás előzte meg a Ridley Scott rendezésében készült Alien: Covenant mozikba kerülését, amelyre a legtöbb országban május 18-án és 19-én került sor. De nem úgy Kínában, ahová csupán a múlt héten érkezett meg a produkció, ráadásul a helyi cenzorok áldásos tevékenységének hála előbb némi fazonírozáson esett át, majd csak azt követően mutatták be.

Miután a kínai cenzoroktól amúgy sem távoli az erőszakos és/vagy nyomokban megbotránkoztató hollywoodi filmek megnyirbálása, nincs is mit meglepődni azon, hogy az amúgy kétségtelenül véres Covenantből több durva pillanatot is kivágtak. Ugyanakkor az már sokkal érdekesebb, hogy

az eltávolított jelenetek közé került az egyaránt Michael Fassbender által megformált két android: David és Walter csókja.



A cenzorok nyilván két “férfi” csókjaként fogták fel és ezért kukázták a bizarr pillanatot, amely igazából szimbolikus jelentéssel bír és vajmi kevés köze van ahhoz, hogy mind a két android férfinak néz ki.

Ezzel az erővel a hírhedt furulyázós jelenetet is kukázhatták volna, hiszen az is van olyan félreérthető és “homoerotikus”, mint a csókjelenet. Utóbbiról viszont így már sosem tudják meg a kínai nézők, hogy David tulajdonképpen “a halál csókját” adja Walternek, hiszen közvetlenül utána megkísérel végezni “fivérével”.

Jó kérdés egyébként, hogy Kínában mennyit fog termelni Ridley Scott filmje, amely az amerikai mozikban mindössze 72,7 millió dollárt összeszedve megbukott és egyelőre az összbevétele is csupán 210 millió körül mozog. Ha nem sikerül nagyot kaszálnia az ázsiai mozis piacon, még az is előfordulhat, hogy a gyártó 20th Century Fox megálljt parancsol a Scott által már beharangozott folytatásoknak. Speciel nem lenne nagy veszteség, hiszen szerintünk is kiábrándítóan gyenge lett az Alien: Covenant (videókritika).