Idén a Kolorádó fesztiválon több olyan zenekar is fellépett, akik messze túl tevékenykednek a konzum zenei világon. Ilyen a Veszélyes Faszfej nevű zenekar is, akik leginkább arról híresek, hogy első klipjükben feltűnik Jennifer Lawrence . Erről is, de elsősorban Lázár Jánosról, szexről, hatalomról és a R'nR-ról beszélgettünk.