Gyarmati Andrea: Ezt tegyünk, ha nem akar fürödni a gyerek

Kell-e, szabad-e, szükséges-e a gyerekeket, és a felnőtteket is, minden áldott nap megmosni, megfürdetni?

Már megint egy olyan téma, ami az egyik kedvencem. Mondhatni vesszőparipám. Kell-e, szabad-e, szükséges-e a gyerekeket (és a felnőtteket is) minden áldott nap megmosni, megfürdetni. Vannak-e olyan betegségek, amelyek esetében tilos a fürdés.

Szögezzük le mindjárt az elején: nagyon ritka bőrbetegségektől eltekintve a napi legalább egyszeri teljes test mosakodás kötelező. Nem azt mondom, áztasd a gyereket, ha beteg, de azt igenis állítom, a gyógyulást is segíti, ha a kis betegnek kellemesebb a közérzete. Egy jó fürdő, ha szükséges, akár egy hűtőfürdő is, amennyiben a gyerek lázas, felüdülést hozhat.

Jaj, csak meg ne fázzon még jobban, ez az egyik félsz, teljesen feleslegesen, mert nem fog megfázni!

De nézzük a témával kapcsolatos megfontolásokat, ötleteket úgy, ahogy az a valóságban történik.

A kislányok négy- és hétévesek, Julcsi kiscsoportos óvodás, Anna idén szeptemberben kezdte az első osztályt. Örökmozgó, vidám gyerekek, akik sajnos irtóznak a fürdéstől. Meséli az édesanyjuk, alig lehet őket bekönyörögni a kádba, így csak átlagosan minden második nap kerül sor fürdésre. A fogmosást is komoly alkudozás előzi meg: az esti nem maradhat el, reggel viszont a kisebbik lány az óvodában, Anna pedig az iskolában mos fogat.

Engem ez nem zavar, de nagyon aggódom, így az anyuka, s kérdi, lehet-e a gyerekeknek problémájuk mindebből.

Hát van itt néhány csavar, semmi kétség. Mi az, hogy másnaponta, és mi az, hogy óvodai meg iskolai fogmosás? Bevallom, nekem ez magas. Ezek nem az iskolai, óvodai lét velejárói.

Ha szigorúan akarok fogalmazni, és most úgy akarok, a mondat így hangzik: a személyes higiéniát, az arra való igényességet otthon tanulja meg egy gyerek. Jó és szerencsés esetben.

Természetesen lehet később és másképp is, de az ideális az otthoni, természetessé váló rutin. Előfordul persze, hogy valaki például a sport kapcsán válik tisztaságszeretővé, sőt olyan is akad, akit egy szerelem segít el az ápoltságig. A társaknak vagy az egy kiválasztottnak való megfelelés komoly motiváció, de ez a nehezebb út.

Nézzük hát, mi is a helyzet ezzel a két kis lázadóval.

Nem aggódnék különösebben, de engem igencsak zavarna – mondom az anyukának -, ha az én kislányaim nem fürödnének.

Azért meg aztán már aggódnék is, ha fogat nem mosnának rendszeresen, optimális esetben minden étkezés után, de legalább reggel-este. Hiszen a fogakon maradó lepedék a fogközökben rekedt ételmaradék ideális alapot szolgáltat a fogszuvasodáshoz.

Külön bekezdést ér a helyes fogmosás elsajátítása. Nem pillanatokig tart, hanem legalább két percig: minden oldal legalább félperces tisztítása a megfelelő. Kiegészítésképpen félévente fogászati ellenőrzés, panasz nélkül is, hogy a kezdődő szuvasodás felfedezhető, és idejében meggátolható legyen.

Ez felnőttkorban is így lenne helyes, csak sajnos kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.

Másrészt a napi egyszeri fürdés vagy zuhanyozás, a teljes test megtisztítása nagyon fontos. Mindezt csecsemő-újszülött korban kezdjük, a testi higiénére való szoktatás már pici baba korban alapkövetelmény, és hitem szerint el kell kísérje az embert egy életen át. Külön fejezetet érdemelne az is, van-e lehetőség a kakilás utáni popsimosásra.

Egy kisgyerek, és azért ezek a kislányok még kicsinek számítanak, végül beadja a derekát, ha megfelelő módszerekhez folyamodunk. Nem tudom, hogy te, aki felnőtt vagy, hányszor és miképpen mosakszol, nem is célom ebbe beleavatkozni, de abban biztos vagyok, mint oly sok esetben, a személyes példa hatékonyabb az összes szónál. Gyanús, hogy mindkét kislány víz- vagy mosakodásiszonyos, valószínűleg egymást is utánozzák. Talán még verseny is van köztük, kinek sikerül jobban elbliccelni az esti fürdést.

Néhány jó tanács:

A fürdés ne a nap legutolsó eseménye legyen. Vacsora után gyorsan, zsupsz, be a kádba, hogy esetleg maradjon utána idő – ha szépen megmosakodtak, de csak akkor – mesére, kis játszásra, akár jutalom gyanánt.

Fürdesd együtt a kádban a két kislányt (vagy akár két kisfiút, vagy a testvéreket nemi hovatartozás nélkül), engedd a gyerekeket játszani, nem baj, ha néha kimegy a víz, azt fel lehet törölni.

Érdemes mosakodási szerződést kötni a gyerekekkel. Határozd meg az abszolút minimumot, és az extra mosakodásért, hajmosásért, körömvágásért helyezz kilátásba csábító jutalmat, de lehetőleg ne csokit, cukrot, hanem inkább kirándulást, mozit, extra tévénézést.

Nézz körbe a fürdőszobában, barátságos, hívogató-e a hely, ha nem, kis trükkökkel – színes törölközők, vízbe tehető gumifigurák, esetleg illatos gyertyák (felügyelet mellett) – tedd vonzóvá a helységet.

Nézzék meg a gyerekek, anya, apa hogyan fürdik, mosakszik.

Dicsérjük, ha ügyesen csinálja, amit kell, ne bántsuk, ha nem, de ne legyen vita tárgya a fürdés. Egy-két nap, néhány hét után maga a gyerek is rájön, jobb a közérzete, ha napi rendszerességgel tisztálkodik. A gyerekek pontosan érzik, hol van rés a határokon és oda be is furakodnak. Légy kedves, de határozott, mert azt is hamar megérzi egy gyerek, ha nem érdemes vitatkozni.

Egy egész életre szóló napi jó közérzet alapjait lehet letenni egy viszonylag rövid „háborúval”.

Sok sikert kívánok.

Kiegészítésképpen még egy gondolat. Vannak kevésbé szerencsés családok, gyerekek, de még náluk, akár lavórban, mosóteknőben is szükséges a gyerekek és a felnőttek napi rendszeres fürdése.