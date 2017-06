Csak bajt hozott az Oscar-díj a Mindenki producerének

Udvardy Anna a Facebookon számolt be arról, hogy egymás után érték a csalódások az elismerés átvétele óta.

Mint ismeretes, a Saul fia tavalyi sikere után idén újabb Oscarnak örülhetett az ország, hiszen a Deák Kristóf rendezésében készült Mindenki februárban megkapta a legjobb rövidfilmnek járó aranyszobrot.

Deák Kristófról egy héttel ezelőtt tudtuk meg, hogy lecsapott rá Hollywood és a magyar filmes már alá is írt egy nagy nevű produkciós céghez, azonban úgy fest, a siker nem feltétlenül indította be a többi készítőnek is a karrierjét. Sőt: az nlcafe.hu által kiszúrt Facebook-bejegyzése alapján a Mindenkit produceráló Udvardy Annának egyenesen megkeserítette az életét az, hogy Oscar-díjassá filmessé vált.

Elgondolkoztam, hogy érdemes volt-e harcolni és mindent megtenni, hogy ide jussak. Amióta hazajöttem az Oscarommal, bajt, bajra halmozok. Rengeteg ember utál, sokan irigyelnek, pedig nincs mit. Nem kaptam mást, csak ezt a szobrot. Ez csak akkor ér valamit, ha kint maradok. Már a repülőn éreztem, hogy nem jó ez így. Senki nem hitte el, hogy egy Oscar-díjjal a kezemben turistaosztályon utaztam 13 órán át. Azt hitték, hogy szuvenír. Teltek-múltak a napok – igen, sokan gratuláltak –, és sok barátot elvesztettem. Igen, sokról kiderült, hogy nagyon jó barát. Magam és a helyzetem nem változott, csak itt áll egy szobor a szobámban. Azóta elvesztettem egy pert is, ami addig úgy nézett ki, hogy rendben volt. Mindenki azt hiszi, milliomos lettem, még az ismerőseim is, pedig nem. Ha kint maradtam volna, akkor igen, de én ilyen lökött vagyok, és a hazámat választottam. Számomra kiderült, nem jó ez így. De hogyan tovább?

– írta Udvardy Anna.

Nyitókép: Deák Kristóf, Udvardy Anna és Szamosi Zsófi az Oscar-gálán (fotó: AFP)