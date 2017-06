Eldőlt, hogy mikor kerül mozikba Bruce Willis Bosszúvágya

Még idén bemutatják a Charles Bronson klasszikusát feldolgozó akcióthrillert.

Tavaly márciusban vált hivatalossá, hogy a Paramount Pictures és az MGM stúdiópárosa leforgatja az 1974-es Bosszúvágy már évek óta rebesgetett feldolgozását, amelyben Bruce Willis fogja megformálni Charles Bronson legendás karakterét: Paul Kersey-t.

A kezdeti nehézségeket és egy rendezőváltást (Aharon Keshales – Navot Papushado duó dobbantása után a színész-rendező Eli Roth vette át a munkát) követően megkezdődött a remake forgatása, amely mostanára már be is fejeződött. Ennek örömére a forgalmazó Annapurna Pictures bejelentette, hogy

az új Bosszúvágy november 22-én fog debütálni az amerikai mozikban.

Lassacskán tehát számíthatunk is az első előzetesre, ám addig is érdemes megjegyezni, hogy mindenki Bruce-ja mellett milyen nevek alkotják a produkció szereplőgárdáját: az Oscar-jelölt Elisabeth Shue és az Emmy-jelölt Vincent D’Onofrio, továbbá Dean Norris, Kimberly Elise és Mike Epps is játszik a filmben.

Az új Bosszúvágy szkriptjét a Füstölgő ászok és a Fehér pokol című filmeket is író, illetve rendező Joe Carnahan dolgozta ki az egyebek mellett a Terminátor 3 – A gépek lázadását és a Terminátor – Megváltást is jegyző Michael Ferris forgatókönyvíróval közösen.

A legendás Charles Bronson főszereplésével készült 1974-es eredetit már akkor is potompénznek számító 3 millió dollárból forgatták, ehhez képest utóbb annak több, mint hétszeresét termelte a mozikban. Később aztán négy folytatást is kapott, melyekben szintén Bronson játszotta a főhőst.