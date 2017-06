Tébolyult uralkodónak tapsolnak

666, avagy a történelem egyik legismertebb zsarnoka visszatér a színpadra.

Rockopera készült Nero császár életéről. A zenét az Oscar-díjas Luis Bacalov szerezte. A szöveget a kétszeres Grammy-díjas Franco Migliacci írta. A díszletek Dante Ferretti és Francesco Lo Schiavo háromszoros Oscar-díjas tervezőpáros munkái, a jelmezeket a szintén Oscar-díjas Gabriella Pescucci tervezte.

A mai közönség szereti a musical műfaját, ki van éhezve a nagy személyiségekre. Nero már saját kortársait is megosztotta, volt, aki éltette, más gyűlölte, ebben nagyon modernnek számít –

mondta a rendező, Gino Landi.

Az előadás helyszíne is különleges. A Palatinus-dombon látható Isteni Nero (Divo Nerone) című darab több mint háromezer férőhelyes nézőteréről rálátni a Colosseumra, a Forum Romanumra. Az ásatási területen a szabadtéri előadást a régészeti felügyelőség – a viták ellenére – engedélyezte. A produkció bevételének egy részét a Domus Aurea (Nero egykori Aranypalotája) restaurálására fordítják.

Nerót Giorgio Adamo, nem kevésbé hírhedt anyját, Agrippinát pedi Rosalia Misseri alakítja. A előadásban 12 színész-énekes és 26 táncos és akrobata szerepel. A szeptember 10-éig – hétfő kivételével – minden este megismételt előadást keddtől vasárnapig angolul, szombaton olaszul adják elő – írja az MTI.

Nero uralkodásának első éveit viszonylagos nyugalom jellemezte, a köztudatban élő tébolyult alakját regnálása utolsó négy évére alapozzák, amikor a császár állítólag dührohamában hasba rúgta terhes feleségét, rendre a nép előtt szavalt és a legenda szerint azért gyújtatta fel Rómát is, hogy ihletet nyerjen a lángoló város képéből. (Ma már a történészek szerint baleset – nem szándékos gyújtogatás – okozta a tűzvészt.)

Nero a véreskezű, tébolyult zsarnok tipikus alakja lett, miután megölette, öngyilkosságba kergette a számára kellemetlen embereket. Ehhez annyi is elég volt, ha valaki – mint Vespasianus, a későbbi császár – elaludt a felolvasásán. Görögországba is azért utazott, hogy költőként ünnepeltesse magát. Elindult az olimpián, ahol – egyedüli indulóként – megnyerte a kocsiversenyt. A keresztényüldözés miatt sokan az antikrisztus számát (666) is a nevéből eredeztetik.

Nero hihetetlenül pazarló életet élt, hatalmas luxusberuházásokba fogott. Amikor pénze elfogyott, hamis vádakkal elszedte alattvalói pénzét. Megölette anyját, féltestvérét, nagynénjét, két feleségét. Az egyre erőszakosabb császár ellen felkelések törtek ki, majd a szenátus halálra is ítélte. Hogy elkerülje a kivégzést, saját maga vetett véget életének.