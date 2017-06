Gal Gadot tényleg keménycsaj: terhesen forgatta a Wonder Womant

Kiderült, hogy a színésznő már a szuperhősfilm munkálatai idején is várandós volt.

A legtöbb országban a múlt héten mutatták be a mozikban a Warner Bros. és a DC legújabb közös produkcióját: a Wonder Womant, amely nemcsak az első önálló női szuperhősfilm, de az első olyan is, amely tényleg jól sikerült és amelyre maradéktalanul büszkék is lehetnek a Warnernél.

Batman, Superman álljatok félre, Wonder Woman menti meg a DC-t Nem kevés nyomás nehezedett Patty Jenkins vállán, hiszen ahogy tavaly az Öngyilkos osztagtól, idén a Wonder Womantől várták, hogy állítsa meg a DC Extended Universe filmjeinek [Az acélember (2013), Batman Superman ellen – Az igazság hajnala (2016), Öngyilkos osztag (2016)] zuhanórepülését. Szerencsére nem kellett újra csalódnunk, ugyanis megtört az átok: a Wonder Woman egyértelműen a DCEU eddigi legjobbja – ám ez önmagában még nem akkora teljesítmény, úgyhogy ennél is továbbmegyek – okos, eredeti, látványos, és kiemelkedő képregényfilm, amely végre bebizonyította, hogy igenis érdemes önálló filmet adni a szuperhősnőknek.

Az amerikai mozikban rekordbevétellel nyitó filmet világszerte ünneplik, részben a rendezőnő Patty Jenkins, részben a címszereplő amazont játszó Gal Gadot teljesítménye miatt. Utóbbiról pedig most kiderült, hogy még az eddiginél is nagyobb elismerést érdemel, ugyanis

a Wonder Woman több akciójelenetét is 5 hónapos terhesen forgatta.

Várandós volt a munkálatok során, így pl. a filmben akkor is, amikor terepen forgattunk és rajta csak a jelmez volt a fagyos hidegben. Rengeteg mindent kértünk tőle, hogy csinálja meg: “Most ismételd meg egy lábon. Most úgy, hogy ordítasz is. Most meg úgy, hogy közben az eső is esik és te elveszíted a hangodat.” Minden nap ilyenekkel fárasztottuk, de mégis megcsinálta mindet.

– nyilatkozott nagy elismeréssel a 32 éves színésznőről Patty Jenkins egy interjúban.

A Gadot által megformált Csodanő (avagy Diána hercegnő) az önálló filmjében (előzetes itt) annak hatására fog belekeveredni az első világháború küzdelmeibe, hogy egy nap megtalálja az amazonok szigetének partján a pilóta Steve Trevort (Chris Pine), aki a lelőtt vadászgépéből katapultálva keveredik oda. Az amerikai aztán mesél neki a halandók globális konfliktusáról, melyről tudomást szerezve az amazon vele együtt felkerekedik, hogy rendet tegyen a számára egyébként ismeretlen nagyvilágban.

A két főszereplő mellett a Golden Globe-díjas Robin Wright, továbbá David Thewlis, Connie Nielsen, Danny Huston, és Ewen Bremner alkotja a szereplőgárdát a Wonder Womanben, amely jelenleg is látható a magyar mozikban.