Történelmet írt a Wonder Woman

Nemcsak a Karib-tenger kalózait verte meg, de még egy különleges rekordot is megdöntött az amerikai mozikban.

Batman, Superman álljatok félre, Wonder Woman menti meg a DC-t

Te komolyan elhitted, hogy Wonder Woman feminista?

Nem tartott sokáig A Karib-tenger kalózai 5 tengerentúli uralma, ugyanis az USA mozijaiba is megérkezett a Wonder Woman, amely 100,5 millió dollárral könnyedén átvette a vezetést az erősen visszaeső és a hétvégén már csak 21,6 milliót termelő visszaeső A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszújától.

A bajnoki cím megkaparintása mellett még egy különleges rekordot is megdöntött a Csodanő-film (előzetes itt), miután

női rendező alkotása még soha nem nyitott olyan jól, mint a Patty Jenkins szuperhősfilmje. A korábbi csúcsot a Sam Taylor-Johnson dirigálta A szürke ötven árnyalata tartotta 85,1 millióval még 2015-ből.A hétvége másik nagy durranásává a Captain Underpants: The First Epic Movie című animációs film vált, amely 23,5 millióval még A Karib-tenger kalózait is beelőzte és így ezüstérmesként debütált.

A hétvégi USA TOP 10 (június 2. – június 4.):

1. Wonder Woman – Hétvégi bevétel: $100,5m. Összbevétel: $100,5m. Gyártási költség: $149m.

2. Captain Underpants: The First Epic Movie – Hétvégi bevétel: $23,5m. Összbevétel: $114,6m. Gyártási költség: $38m.

3. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja – Hétvégi bevétel: $21,6m. Összbevétel: $62,2m. Gyártási költség: $230m.

4. A galaxis őrzői vol. 2. – Hétvégi bevétel: $9,7m. Összbevétel: $355,5m. Gyártási költség: $200m.

5. Baywatch – Hétvégi bevétel: $8,5m. Összbevétel: $41,7m. Gyártási költség: $69m.

6. Alien: Covenant – Hétvégi bevétel: $4,0m. Összbevétel: $67,2m. Gyártási költség: $97m.

7. Minden, minden – Hétvégi bevétel: $3,3m. Összbevétel: $28,3m. Gyártási költség: $10m.

8. Ó, anyám! – Hétvégi bevétel: $1,3m. Összbevétel: $43,8m. Gyártási költség: $42m.

9. Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás – Hétvégi bevétel: $1,2m. Összbevétel: $17,8m. Gyártási költség: $22m.

10. Arthur király: A kard legendája – Hétvégi bevétel: $1,1m. Összbevétel: $37,2m. Gyártási költség: $176m.

Forrás: Box Office Mojo