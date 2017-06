Ha félsz a sötétben, tartsd távol magad az új pszichohorrortól

Ugyan nem ömlik benne a vér, de már az előzetese is irtó bizarr és nagyon para az It Comes at Night című mozinak.

A 2015-ös Krisha című dramedy után második nagyjátékfilmjét írta és rendezte a tehetségét korábban rövidfilmekkel bizonyító Trey Edward Shults, akinek az It Comes At Night (kb. Éjszaka jön) című alkotása a most kijött új, részben osztott képernyős előzetes alapján kőkemény pszichohorrornak ígérkezik.

Az már a rendhagyó stílusú kedvcsinálóból is lejön, hogy nem egy tucathorror lesz az It Comes At Night, amely egy erdei birtokon fog játszódni, ahol az ott élő család egy napon befogad egy titokzatos természetfeletti borzalom elől menekülő másik családot. Utóbbi társaságról aztán kiderül, hogy akarva-akaratlanul is magukkal hozták a rezidenciára a gonoszt, amely (miként azt a film címe is jelzi) éjszakánként jön elő, hogy halálra rémítse és kicsinálja az ellene tehetetlenül küzdő famíliákat.

Az Arany Glóbuszra is jelölt Joel Edgerton mellett Riley Keough, Christopher Abbott és Carmen Ejogo játsszák a főszereplésével készült horrort június 9-én fogják bemutatni az amerikai mozikban.